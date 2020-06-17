Курортный роман: ты меня никогда не забудешь, я тебя никогда не увижу

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17 июня 2020, 21:18 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Курортный роман, фото соцсети

Лето в самом разгаре: все цветет, светит ласковое солнышко, неторопливость движений, улыбки, прекрасное настроение. Хочется жить и радоваться! И тут даже коронавирус не сможет помешать. Лето! А это значит, что наступило время курортных романов! Одни утверждают, что это грех, а другие вполне себе в предвкушении. Кто прав? Специально для «Аргументы Недели» интервью на данную тему с латвийским психологом Жанной Кулаковой.

-Жанна, хороши ли курортные романы или это, простите, блажь?

-Курортные романы стары, как мир. Вспомните прекрасный фильм «Любовь и голуби», или «Даму с собачкой» Антона Павловича Чехова. Классическая литература посвятила этому много произведений. И имеет на это полное право. Для многих людей курортный роман – красивая сказка, волшебство. Обычно такие романы начинаются на курортах: море, пляж, ночное небо, немного алкоголя, мало одежды, веселье, отдых. Хочется же и романтики. А на курортах все «практически» свободны. Но это там, на курорте, там сказка. А вот, что происходит потом… Бывает и драматический сюжет.

-Жанна, но люди же взрослые! Должны понимать, что это не на «веки вечные»?

-Должны. Но статистика говорит о другом: 80% женщин после курортного романа готовы на развод! Вы представляете «размах» такой статистики? И только 20% мужчин после романа готовы на развод.

-Получается, что женщины более эмоциональны, романтичны, влюбчивы?

-Я бы сказала, что женщины больше «теряют голову»: мужчина красиво ухаживает, говорит нежные слова, соответствующий антураж курорта. Можно и голову потерять. Но отпуск заканчивается. Нужно возвращаться в привычные будни. А это не так уж и просто для увлеченной дамы. Ей кажется, что эта любовь всей ее жизни! Она должна быть с ним. Вот и готова на развод. У меня были случаи, когда такие женщины приходили ко мне.

-И что вы советовали?

-Подождать, не торопиться. Пусть пройдет время. И. как правило, жены не уходили от своих мужей. Но были и очень неприятные последствия. Например, свободный мужчина был в «контакте» с женщиной на курорте… А дама была замужней. Он не хотел расставаться, а она не хотела ничего менять в своей жизни. Мужчина стал выкладывать фото в социальные сети… Более того, он шантажировал финансово эту женщину. И такие ситуации бывают.

-Есть страны, где зафиксировано больше всего курортных романов?

-Да. Турция, Италия, Египет.

-Жанна, почему женатые мужчины ищут курортный роман? Устали от жен?

-Мужчина на курорте чувствует себя свободным! Он волен делать все! Вырвался из быта. Он не против «нового секса». Конечно, пока жена не знает…

-Но есть же случаи, когда курортный роман заканчивается вполне серьезными отношениями?

-Всего 5%. И у молодых людей. Я совершенно, как психолог, не отрицаю, что в некоторых случаях курортный роман идет на пользу. Обновляет отношения. Но у психологов есть термин. Который определяет такие отношения – несерьезная любовь. Она предназначена для развлечения, отдыха.

-Как прекратить курортный роман достойно? Не обидеть человека.

-У меня были такие случаи, когда приходили мужчины с этим вопросом. Я думаю, что следует честно сказать, что все было прекрасно, сказочно, но это только курортный роман. И добавить… Я тебя никогда не забуду, ты меня никогда не увидишь. Сказать нежно. Но я бы хотела, в период лета, отпусков, семейным парам подумать о совместном отдыхе. Например, оставить детей на бабушек, дедушек и вдвоем провести время. Поверьте, у пары может начаться новый медовый месяц. И это лучше, чем несерьезная любовь.

-Благодарю.