Медики Санкт Петербурга недовольны действиями властей при подготовке к голосованию по поправкам к конституции

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17 июня 2020, 19:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

фото: соцсети

Ситуация с пандемией COVID-19 по-прежнему остается противоречивой. Тем временем сотрудников медучреждений Петербурга уже активно склоняют к участию в голосовании по поправкам к Конституции, причем сделать им это предлагают на «нужных» участках или прямо на рабочем месте.

Санкт-Петербурге медики, как и другие бюджетники, с начала июня стали получать указания от своих руководителей о необходимости зарегистрироваться на сайте госуслуг. После этого им настойчиво предлагали открепиться от своего избирательного участка по месту регистрации и прикрепиться к «нужному», расположенному рядом с работой, или получить разрешение голосовать прямо на рабочем месте. Тем временем от самих руководителей медучреждений уже их начальство требует отчетности по указанным действиям.

Представителям движения «Голос» на условиях анонимности поступило следующее сообщение:

«Медиков Приморского района Санкт-Петербурга жестко принуждают открепляться через МФЦ и записываться на досрочное голосование в ближайшем к работе участке для голосования. В частности, на Школьную ул., 13, участок 1797. По количеству прикрепившихся работников медорганизаций на этом участке будет все наглядно видно. Более конкретную информацию давать я просто боюсь».

Сотрудников 52-й поликлиники Выборгского района Петербурга заставляют открепиться от своего избирательного участка и прикрепиться к участку, который находится рядом с местом работы.

«Да, требуют, просто требуют прикрепиться к участку в 457-й школе. Тех, кто это не сделает, заставят отсиживать часы (и это сейчас, в ковидное время!), вплоть до увольнения, требуют всех родственников привести на голосование, а еще по 10 пациентов с каждого сотрудника - “как хотите, так и уговаривайте”», - рассказала одна из медсестер. Еще одна из сотрудниц медучреждения сообщила, что руководство ранее заявляло, что не пришедшим на голосование этот день зачтут как прогул со всеми последствиями.

«Случаи давления на медиков с целью заставить их принять участие в голосовании в городе есть, я уверена, что их на самом деле больше, чем сейчас известно, - рассказала координатор движения «Голос» в Петербурге Наталья Менькова. - Врачи боятся, что им огласка будет стоить премии, отпуска, что будут другие санкции. Хотя медикам совсем недавно, когда им не хватало средств защиты при работе с больными коронавирусом и они стали открыто об этом говорить, начали собирать маски, халаты, потом они тоже смогли заявить о задержках или отказах в дополнительных выплатах, и эта проблема решилась. Врачи вернули себе право на публичную защиту, они поверили, что общество их спасет, не останется равнодушным. И оно не осталось. Почему сейчас они боятся давления и не могут сделать следующий шаг - мне не понять».

Ситуацию прокомментировала представитель контрольно-ревизионной комиссии «Наблюдателей Петербурга» Галина Культиасова:

«Законы о выборах запрещают принуждение к голосованию, а это именно оно в завуалированной форме. Медиков прикрепляют к определенным участкам по месту работы - рядом с поликлиникой или предлагают проголосовать непосредственно в медучреждении, когда к ним приедут представители избирательной комиссии. Смысл в том, что на этом участке будет присутствовать сотрудник того же медучреждения и он будет контролировать, кто пришел. Ему надо продемонстрировать максимальную явку: «Эта пришла, тот пришел. А вот такая где? Срочно звоним ей и приглашаем на участок». Они знают людей в лицо и просто отмечают их в своих списках. Мы с такой схемой встречались несколько лет назад на выборах в деревнях Карелии. Такие контролеры сидели на участках со списками и ставили галочки, кто пришел, а к тем, кто не явился, они после полудня шли и в окна стучали: «Вы же собирались, приходите». Это провинциальная история, которая легко прижилась в Петербурге».

По мнению Культиасовой, вторая часть этой схемы заключается в том, чтобы собрать на досрочном голосовании как можно больше бюллетеней. При этом не столь важно, за что именно проголосуют люди. Главное - явка и массовость.