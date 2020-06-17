В Риге в суд переданы дела о фиктивном трудоустройстве жен депутатов

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Нил Ушаков, фото соцсети

Сколь веревочке не виться, а конец все равно будет. Сколько не лги, не называй себя «молодцом», а поступки говорят лучше слов. Итак, очередное дело передано в суд, связанное с партией «Согласие».

Итак, в суд переданы дела о трудоустройстве двенадцати фиктивных работников, связанных с партией «Согласие». И кто же оказался в данном «сладком» списке? Жены депутатов! Да, которые просто за то, что они жены депутатов, получили 191 тысячу евро. Прошу заметить, что эти деньги-зарплата налогоплательщиков-латвийцев. Круто, однако.

Что это за фиктивные места и реальные зарплаты?

Комментарии специально для «Аргументы Недели» латвийского политолога Филиппа Раевского: «Что можно сказать? Прекрасно! Клубок начинает разматываться. Да, действительно, дела о фиктивных работниках, связанных с партией «Согласие» передано в суд. И это очень серьезно! Тут им не до смеха будет. В каких организациях были такие работники? В транспортном предприятии «Ригас Сатиксме» и в «Ригу Наму Парвалдниекс» (домоуправление). Объясняю, как все это возникло. Такая практика началась лет десять назад. Под руководством тогдашнего мэра Нила Ушакова. Дело в том, что депутаты в Рижской думе имеют не очень высокие зарплаты… Приблизительно до 700 евро. Но они могли заниматься и «дополнительной» деятельностью за пределами думы: работать в фирмах, консультантами и т.д. Где душе угодно. Потом все изменилось: возникли ограничения с «трудоустройством». Проще говоря, доходные места депутаты Рижской думы уже не могли в открытую занимать. Вот тогда и возникла идея с родственниками. Депутат не может, а его жена, конечно, может. Это называется непотизм. Старо, как мир. Оформляли жен депутатов и они, находясь дома, на отдыхе, получали на банковскую карту зарплату. На тот момент главой Рижской думы был г-н Ушаков и с его «согласия» трудоустраивали таких дам. Вы задаете вопрос: «А почему все раньше не открылось? Они не понимали, что делают?» Понимали, но делали. Власть, синдром вседозволенности. Но в этой партии никогда уважения к людям не было… Возможно, кто-то просто «слил» их махинации. И дело оказалось в правоохранительных органах. Я думаю, что это только начало. Будут еще и другие уголовные дела. Страшно то, что эти «зарплаты» шли из кармана налогоплательщиков. Из кармана избирателей. Меня радует то, что рижане стали понимать всю суть данной партии. Об этом говорят и рейтинги. Рейтинг партии «Согласие» упал! Всего 13%. Это очень, очень мало. До поры и до времени все сходило им с рук, но времена изменились. Посмотрите, что происходит в Даугавпилсе? Мэра, представителя партии «Согласие» сняли. И там сейчас идет большой передел, большие разборки. Думаю, что мы скоро услышим о новых странных финансовых проблемах этой партии».