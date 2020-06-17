«Россети Кубань» подготовила к курортному сезону 10 ЛЭП на юго-западе края

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17 июня 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Для подготовки электрооборудования к летнему пику нагрузок, специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») провели капитальный ремонт десяти высоковольтных линий электропередачи 35-110 кВ. Данные энергообъекты являются важнейшим транзитным звеном в обеспечении электроэнергией части Новороссийска, части Анапы и пяти курортных поселков Геленджикского районов края. Средства на эти цели в размере 11 млн рублей предусмотрены ремонтной программой 2020 года.

Специалисты установили более 30 комплектов птицезащитных устройств, 440 комплектов линейно-сцепной арматуры, заменили свыше 6,4 тыс. устаревших изоляторов на современные стеклянные и отремонтировали 26 фундаментов под опорами ЛЭП. Для защиты оборудования от грозовых перенапряжений энергетики произвели замену и установку 4,5 км грозозащитного троса. Кроме того, специалисты филиала расчистили от древесно-кустарниковой растительности свыше 7,4 га трасс линий электропередачи.

Высоковольтные линии обеспечивают электроэнергией более 120 тыс. бытовых потребителей, 195 социальных объектов, два крупных санатория и около 20 мини-гостинец расположенных на побережье и ежегодно принимают многочисленных туристов из разных уголков нашей страны.

– Летний период и курортный сезон, когда нагрузки на сети увеличиваются в несколько раз, – это ежегодный экзамен для энергетиков. Ему всегда предшествует масштабная подготовка. На ремонт и техобслуживание электросетей мы направляем все необходимые ресурсы, силы и средства, а значит, электроснабжение наших потребителей будет надежным, – отметил директор Юго-Западного филиала Дмитрий Головаха.

Отметим, модернизация высоковольтной сети уже позволила повысить качество и надежность передаваемой электроэнергии потребителям в населенных пунктах курортной зоны юго-западного района края.

«Россети Кубань» (маркетинговый бренд ПАО «Кубаньэнерго») отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. «Россети Кубань» – крупнейший налогоплательщик региона. Телефон горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.