В ЗСК оценили темпы развития Славянского района

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17 июня 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Законодательном Собрании Краснодарского края в рамках проведения традиционных Дней муниципальных образований состоялось заседание круглого стола по вопросам развития Славянского района. Круглый стол провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

В мероприятии приняли участие председатели комитетов регионального парламента, глава района Роман Синяговский, председатель Совета депутатов муниципалитета Григорий Литовка, заместители главы районной администрации.

Открывая заседание, руководитель краевого депутатского корпуса уточнил, что в основу повестки дня легли комитетские заключения, сделанные по итогам аналитической работы, проведенной профильными комитетами ЗСК совместно с муниципальными коллегами. Депутаты оценили темпы развития района в контексте Указа Президента России № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

— Работа по изучению ситуации в муниципальном образовании проводилась не один день. Все резервы и «узкие» места были изучены. Безусловно, Славянский район – точка роста и стабильности нашего региона. Но, в то же время, наряду с позитивными моментами есть и недоработки, в числе которых и застарелые проблемы, — отметил Юрий Бурлачко, задавая тон дискуссии.

Так, в числе проблемных вопросов председатель выделил потребность перехода школ на режим обучения в одну смену. В сфере ЖКХ — ненадлежащее качество питьевой воды в отдельных населенных пунктах, износ сетей водоснабжения, необходимость замены физически устаревшего муниципального котельного оборудования и тепловых сетей на новое экономичное оборудование.

Представляя детальную информацию, Роман Синяговский отметил, что администрация реализует большой комплекс мер по решению обозначенных вопросов.

Процесс постоянных преобразований претерпевает жилищно-коммунальная сфера: за последние пять лет в районе построено шесть модульных котельных; с 2018 года капитально отремонтировано более 56 километров сетей водоснабжения и водоотведения; за счет установки блочно-модульных станций очистки решается проблема качества воды. Но, несмотря на это, в муниципалитете по-прежнему остро стоит проблема износа сетей, которую возможно устранить за счет участия в отраслевой краевой программе.

Поэтапно решая вопрос второй смены, власти вводят в строй новые учебные заведения. За два года открыты два блока начальных классов на 200 мест в двух образовательных учреждениях, построена новая школа на 825 мест. В прошлом году по нацпроекту «Образование» в трех сельских школах района созданы образовательные центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Доклад главы дополнил руководитель представительного органа района Григорий Литовка, рассказав о совместной работе депутатского корпуса и администрации.

Затем прозвучали комментарии председателей комитетов ЗСК. В целом, депутаты Законодательного Собрания признали работу администрации района удовлетворительной.

В качестве одного из положительных примеров председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский привел инициативу властей района по строительству сельского клуба в хуторе Водном. Объект был возведен при поддержке депутата Государственной Думы РФ Ивана Демченко.

Заостряя внимание на данной теме, председатель ЗСК дал поручение профильному комитету провести в Славянском районе совещание по развитию культуры.

—Такие клубы станут центром притяжения в кубанских селах, хуторах, и будут содействовать делу сохранения наших традиций. Поэтому мое поручение комитету во взаимодействии с краевым министерством культуры организовать и провести региональное совещание по вопросам строительства типовых объектов культуры в Краснодарском крае, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Также получило поддержку краевого депутатского корпуса и председателя ЗСК предложение главы муниципалитета о содействии в получении дополнительного финансирования на строительство участка дороги к новой школе в Славянске-на-Кубани. По данному объекту уже подготовлена проектно-сметная документация, предполагаемая сумма затрат порядка 28 миллионов рублей. Этот вопрос депутаты планируют проработать при подготовке проекта изменений в краевой бюджет, которые будут рассмотрены на очередном пленарном заседании в июле.

Подводя итог обсуждению, Юрий Бурлачко поблагодарил участников совещания за проделанную работу, отметив, что впервые подготовка традиционного Дня муниципального образования проводилась в дистанционном режиме.

Прозвучавшие в ходе круглого стола выводы найдут отражение в итоговой резолюции, которая станет основой постановления ЗСК. Документ планируется рассмотреть на ближайшей сессии краевого парламента.