Депутаты ЗСК проинспектировали рыбоводческие предприятия края

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17 июня 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Рабочая группа комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма побывала в Щербиновском и Приморско-Ахтарском районах.

Цель мероприятия – посещение Бейсугского нерестово-вырастного хозяйства ФГБУ «Главрыбвод» и Ейского обособленного структурного подразделения в станице Старощербиновской.

Защита экосистемы края – один из приоритетных вопросов для депутатского корпуса, о чем не раз говорил спикер ЗСК Юрий Бурлачко. «Сохранить ее для последующих поколений, рационально использовать ресурсы – стратегическая задача всех органов власти, важнейшая обязанность хозяйствующих субъектов, каждого жителя Кубани», – считает Юрий Бурлачко.

Участие в рабочей поездке приняли первый зампредседателя профильного комитета ЗСК Андрей Булдин и депутат от Щербиновского района Александр Хараман, представители министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, специалисты аппарата Законодательного Собрания Кубани.

Бейсугское нерестово-вырастное хозяйство филиал ФГБУ «Главрыбвод» (Бейсугское НВХ) создано на базе нижнего участка поймы реки Бейсуг с целью сохранения и воспроизводства промысловых стад тарани и судака в Азовском море.

В настоящее время в состав Бейсугского НВХ также включены еще три нерестово-вырастных хозяйства, расположенных на водных объектах лиманной зоны в Приморско-Ахтарском, Славянском и Щербиновском районах, которые являются его обособленными структурными подразделениями. Указанные структурные подразделения также осуществляют воспроизводство судака и тарани.

В 2020 году, в рамках выполнения государственного задания по искусственному воспроизводству, в нерестовые водоемы Бейсугского НВХ и его структурных подразделений было пропущено свыше 15 миллионов экземпляров производителей тарани и свыше 18 тысяч экземпляров производителей судака.

Весенний нерест рыбы проходил в неблагоприятных гидрологических условиях. Ввиду отсутствия значительных осадков в предшествующий осенне-зимний период водность рек, питающих нерестовые водоемы, резко сократилась. Уровень воды в нерестовых водоемах оказался существенно ниже установленных проектных параметров.

В июне текущего года на Бейсугском НВХ и его структурных подразделениях начался выпуск молоди тарани и судака в Азовское море.

После объезда Андрей Булдин провел с участниками данного мероприятия совещание по итогам посещения предприятий, занимающихся воспроизводством рыбы.

«Вопросом воспроизводства водных биологических ресурсов, безусловно, необходимо продолжать заниматься, особенно учитывая текущую гидрологическую ситуацию междуречья Кубани и Дона. Эта общая позиция комитета и профильного министерства», – подытожил Андрей Булдин.

Все высказанные замечания и предложения будут учтены при подготовке проекта постановления Законодательного Собрания о ходе выполнения краевого закона «О рыболовстве в Краснодарском крае». Документ включен в план нормотворческой и контрольной деятельности комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма и будет рассмотрен на одной из ближайших сессий.