Собянин: В театрах Москвы возобновлены репетиции

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17 июня 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения театра Олега Табакова рассказал о возобновлении репетиций в театрах города. Как отметил Сергей Собянин, театральная Москва начинает подготовку к открытию нового сезона.

«Можно поздравить вас с началом, ну если не с полноценной жизнью театра, то с началом этой жизни, с тем, что вы собрались с коллективом, что возобновились репетиции. Конечно, все это не очень просто и вызывает определенные ограничения, напряжения», - сказал мэр Москвы, обращаясь к художественному руководителю театра Табакова Владимиру Машкову.

Он добавил, что постепенно столица вернется к прежнему режиму жизни.

«Я думаю, что мы с вами придем день за днем, неделю за неделей (будем) входить в привычную нашу жизнь и дождемся, когда наши театры примут посетителей. Когда Москва будет любоваться вами, наслаждаться вашим искусством, я думаю, что такое время не за горами. Я желаю вам творческих успехов. Очень рад, что мы вместе с вами пережили самую страшную пору эпидемии. Считаю, что самое тяжелое позади», - сказал Собянин.

В свою очередь художественный руководитель театра Табакова Владимир Машков рассказал о творческих планах.

«У нас какой-то невероятное ощущение, что мы настолько соскучились, зал ждет. Мы поэтому готовы в любой момент, осознавая всю ответственность, сразу приступить к нашей основной деятельности. У нас, конечно, невероятный год. Сейчас мы готовим пьесу Агаты Кристи «И никого не стало». У нас начинается 35-й юбилейный сезон», - добавил он.

Также министр культуры России Ольга Любимова выразила надежду на упрощение правил работы театров при благополучной эпидемиологической ситуации.

«Мы вместе с Сергеем Семеновичем, департаментом культуры и вместе с Роспотребнадзором будем очень следить, чтобы как только ситуация будет меняться - будут упрощаться правила работы. Просто нужно действительно набраться терпения, чтобы как раз зал был максимально полным», - заключила она.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, возобновление очных репетиций стало первым шагом к открытию полноценного театрального сезона, который обычно начинается в сентябре.

После возобновления работы театры должны будут обеспечить соблюдение мер безопасности, установленных Роспотребнадзором.

Отмечается, что в планах городских театров до конца года представить зрителям 59 премьер.