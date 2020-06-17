В Мордовии скончался врач-анестезиолог, работавший в ковидном госпитале

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17 июня 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pg13.ru

Больничная палата. Фото: pixabay.com

Врач-анестезиолог-реаниматолог Андрей Лямзин, работавший в одном из госпиталей в Саранске, скончался.

Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Сообщается, что проводится гистологическое исследование на коронавирус.

Лямзин работал врачом-анестезиологом-реаниматологом в Комсомольской ЦРБ, но в мае 2020 года начал трудиться в ковидном госпитале.

Соболезнования семье и близким скончавшегося доктора выразил глава Мордовии Владимир Волков, отметивший, что врачи РКБ им. С.В. Каткова, где он лечился, сделали все возможное, но спасти его не удалось.