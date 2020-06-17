В Мордовии скончался врач-анестезиолог, работавший в ковидном госпитале

Врач-анестезиолог-реаниматолог Андрей Лямзин, работавший в одном из госпиталей в Саранске, скончался.
Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Сообщается, что проводится гистологическое исследование на коронавирус.
Лямзин работал врачом-анестезиологом-реаниматологом в Комсомольской ЦРБ, но в мае 2020 года начал трудиться в ковидном госпитале.
Соболезнования семье и близким скончавшегося доктора выразил глава Мордовии Владимир Волков, отметивший, что врачи РКБ им. С.В. Каткова, где он лечился, сделали все возможное, но спасти его не удалось.