Что могут узнать иностранные шпионы на Параде Победы в Москве

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17 июня 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

24 июня состоится перенесённый из-за коронавируса Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Дата выбрана не случайно. В 1945 году в этот день состоялся исторический парад, на котором к подножию Мавзолея Ленина были брошены штандарты гитлеровского рейха.



Все легальные разведчики – военные атташе, иностранные агенты всегда стараются лично присутствовать на военных парадах. Больше всего на наших парадах иностранные шпионы любят диктора Евгения Александровича Хорошевцева, который традиционно озвучивает проведение военных парадов на Красной площади в Москве. Их он комментирует с 2007 года. Представляете, скольких офицеров и генералов он раскрыл за это время, называя каждого из возглавляющих парадные коробки? С воинским званием, фамилией-именем-отчеством, фактическим местом расположения воинской части либо военного учебного заведения и полученными за время прохождении службы наградами.



Сейчас не обязательно проникать тёмной ночью в штабы неприятеля и добывать из запертых сейфов секретные документы. Порой достаточно побывать на параде и сделать нужные снимки. Знаете, почему во время парада по телевизору никогда не показывают крупным планом лица курсантов пограничных училищ? Погранцы могут не только служить на границе. Они составляют основу охраны российских посольств, антитеррористических подразделений «Альфа» и «Вымпел», других секретных служб. Например, «Заслона» Службы внешней разведки. Поэтому их лица не должны попасть в «картотеку» иностранных разведок.



Говорят, что наши спецслужбы кормят вероятных противников парадной «дезой». Так для чего сегодня нужны военные парады? Чтобы свои гордились, а чужие боялись.



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