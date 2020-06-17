Политические войны в Украине становятся все отвратительнее. Они могут ухудшиться по мере приближения выборов в США

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17 июня 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Washington Post

Pixabay

Бывший президент Украины обвиняется в превышении должностных полномочий. Нынешний президент осыпан обвинениями со стороны бывших союзников в том, что его антикоррупционные обещания никуда не годятся. Шквал теорий заговора стал постоянным фоном в политической жизни Украины. Теперь особенно сильно, поскольку американская предвыборная напряженность снова выливается в борьбу.

Украинская политика всегда была связана с ударами ниже пояса, угрозами уголовного преследования или даже насилием. Но теперь все становится еще более запутанным и непредсказуемым. Президент Владимир Зеленский столкнулся со снижением рейтингов, масштабным экономическим кризисом, продолжающейся пандемией и срывом реформ после потери контроля над парламентом. Последнее, что ему было нужно – это усиление давления на украинскую политику по мере приближения ноябрьских выборов в США.

Последний политический шторм на Украине, затронувший Зеленского и его предшественника Петра Порошенко, также был использован сторонниками Трампа: записаны фрагменты разговора между тогдашним вице-президентом Джо Байденом и Порошенко. Последний назвал запись фальшивкой, но ее подлинность ни Байден, ни его помощники не оспаривали.

Позже именно это направило администрацию Зеленского на борьбу с репутационным ущербом и привело к расследованию дела Порошенко. Прокуратура предъявила ему обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Имя Порошенко также было втянуто в 19 других дел, рассматривающих целый ряд предполагаемых преступлений — от государственной измены до незаконного ввоза произведений искусства – в качестве подозреваемого в одних и свидетеля в других. Порошенко отрицает какие-либо нарушения.

Зеленский неоднократно настаивал на том, что он хочет держаться подальше от политических баталий в США после того, как его разговор с Трампом чуть ли не стал причиной импичмента. Но нынешняя ситуация на Украине, похоже, снова втягивает Зеленского в это болото.

Игра с огнем

Месяц назад Зеленский заявил журналистам, что разговор Порошенко с Байденом «квалифицируется как государственная измена», и призвал правоохранительные органы действовать. Он сказал, что генеральный прокурор будет расследовать дело, и что впереди еще много разоблачений.

«Зеленский, похоже, играет с огнем», – говорит Ория Луцевич, украинский аналитик из лондонского аналитического центра Chatham House. «В данный момент он слишком сильно склоняется к игре в пользу Трампа. Зеленский не совсем ясно дал понять, что Украина остается нейтральной».

Тимоти Эш, аналитик по развивающимся странам BlueBay Asset Management, писал, что Зеленский «похоже, берет на себя неоправданный риск, пытаясь побаловать Трампа». Зеленский тут же попытался развеять опасения, что он принимает чью-то сторону в американской предвыборной гонке: «Теперь мы пользуемся двухпартийной поддержкой в США как в Конгрессе, так и в Сенате», – сказал он в интервью британскому изданию The Telegraph.

Никаких «незаконных действий» со стороны Байдена обнаружено не было

Руслан Рябошапка, экс-генеральный прокурор Украины, провел полную проверку всех уголовных дел в Украине, связанных с Байденом. Он сказал, что не нашел никаких доказательств «незаконных действий»: «За время моей работы в Генеральной прокуратуре мы не нашли никаких доказательств вины или незаконных действий со стороны Байдена или других американских граждан», – сказал он в интервью. Рябошапка также отказался проводить то, что он назвал политическим преследованием Порошенко. Он считает, что это одна из причин, по которой его уволили.

Призыв Зеленского к парламенту уволить Рябошапку, который начал радикальные меры по очистке пронизанных коррупцией прокуратур, уволив тысячи людей, поколебал доверие украинских антикоррупционных активистов и западных чиновников к администрации Зеленского.

На днях украинские антикоррупционные власти объявили, что изъяли 5 миллионов долларов, которые, по их утверждению, предназначались для подкупа высших должностных лиц, чтобы закрыть уголовное дело против Николая Злочевского, основателя Burisma. Чиновники также подчеркнули, что ни Джо, ни Хантер Байден не имеют никакого отношения к предполагаемой попытке взяточничества.