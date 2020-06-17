С 2011 года в Москве отреставрировано 1 439 объектов культурного наследия

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17 июня 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Реставрационные работы в Москве, m24.ru

За последние годы в Москве отреставрировали около 1,5 тыс. исторических памятников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра вместе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой реставрационных работ в Новодевичьем монастыре.

«В Москве продолжает проходить масштабная реставрационная работа. В этом году одновременно реставрируются сотни объектов. За последние годы отреставрировано около 1,5 тыс. объектов, и большой вклад в эту работу вносит министерство культуры, и я очень рад, что мы снова вернулись в эти уникальные объекты, в том числе на Новодевичий, чтобы продолжить уникальные работы, которые здесь проводятся», - сказал Сергей Собянин.

По его словам, часть объектов в монастыре уже отреставрирована.

«Масштаб просто колоссален. Видно, что работы уже в значительной степени продвинулись: огромное количество объектов либо отреставрированы, либо находятся в стадии реставрации. Москва тоже помогает не только в реставрации самих памятников Новодевичьего монастыря, но, что очень важно, создавая среду вокруг Новодевичьего. Потому что и сам Новодевичий, и все, что вокруг него, были в таком достаточно серьезном запустении. Сегодня это великолепный ансамбль, и великолепные кварталы вокруг Новодевичьего: парки, скверы, набережная сделаны на высоком уровне», - сказал мэр столицы.

Он выразил благодарность Ольге Любимовой за внимание к работам, которые ведутся в монастыре.

«Надеюсь, что работы не будут прекращаться, будут продолжаться и в этом (году), и в ближайшее годы, чтобы завершить этот уникальный ансамбль», - добавил мэр.

В свою очередь Любимова отметила, что ход реставрационных работ удалось сохранить в графике.

«У нас получилось остаться в сроках, в том числе и из-за своевременной общей работы по изменению нормативно-правовой базы. Это позволило вовремя выйти на объекты, вовремя подготовить. Мы понимаем, что объект реставрируется в течение нескольких лет, и, конечно, хочется, чтобы побыстрее была возможность и верующим людям приходить молиться, и приходить погулять, на экскурсии», - сказала она.

Кроме того, Сергей Собянин прокомментировал поправки в Конституцию РФ в области культуры, отвечая на вопрос журналистов.

«Одно из главных направлений города, развития города - это сохранение культурного наследия, сохранение памяти. И именно поэтому самые первые активные шаги, которые мы предпринимали в городе - это предпринимали шаги по возрождению городской среды, исторической среды. Именно поэтому практически все исторические улицы в Москве сегодня реконструированы, здания реставрированы, подсвечены, освобождены от рекламы, и сегодня они смотрятся совсем по-иному. Когда мы говорим о культуре, необходимо говорить не только о таких уникальных жемчужинах культуры, но и в целом о городской среде. Она должна быть культурной, приспособленной для жизни горожан, и, конечно, сохранять свою историю, свое знание о прошлом. Без знания о прошлом, без культуры прошлого невозможно построить будущее», - сказал мэр.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии столицы, начиная с 2011 г. по настоящее время в Москве отреставрировано 1 439 объектов культурного наследия, в т.ч. работы на 15 памятниках были завершены в 2020 г.

В результате число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось с 2010 г. в 5,3 раза. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 94%.