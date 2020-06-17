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Специалисты рассказали, как приобрести красивый загар

, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Специалисты рассказали, как приобрести красивый загар
фото: pixabey

Специалисты рассказали, как получить красивый загар в Подмосковье. Косметологи подчеркнули, что его можно приобрести, если соблюдать ряд простых правил.

«В Москве и Подмосковье на кожу попадает меньше солнечных лучей, а угол падения не такой агрессивный, а значит, гораздо ниже риск получить ожог. На юге солнечные ожоги бывают очень неприятными и болезненными, а иногда и опасными для здоровья», - рассказала косметолог Наталья Махнева.

По словам специалиста, загорать важно постепенно. В первый день не стоит проводить на солнце более получаса - десять-пятнадцать минут до обеда и столько же после. 

СЕ

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