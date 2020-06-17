В Крыму открыли мечети для проведения коллективных молитв

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17 июня 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Мечеть. Фото: сайт ДУМ Крыма и Севастополя

Крымские мечети открылись для проведения коллективных молитв, которые были приостановлены в марте из-за эпидемии коронавируса.

По сообщению муфтията Крыма и Севастополя, проведение коллективных обрядов и посещение мечетей возможно только с использованием маски и средств дезинфекции.

В региональном Духовном управлении мусульман советуют при посещении мечети воздерживаться от рукопожатий и объятий, а также рекомендует максимально кратко проводить коллективные молебны.

Кроме этого, между молящимися необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, а также необходимо иметь индивидуальный молельный коврик.