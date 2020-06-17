Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Крыму открыли мечети для проведения коллективных молитв

, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Крыму открыли мечети для проведения коллективных молитв
Мечеть. Фото: сайт ДУМ Крыма и Севастополя

Крымские мечети открылись для проведения коллективных молитв, которые были приостановлены в марте из-за эпидемии коронавируса.

По сообщению муфтията Крыма и Севастополя, проведение коллективных обрядов и посещение мечетей возможно только с использованием маски и средств дезинфекции.

В региональном Духовном управлении мусульман советуют при посещении мечети воздерживаться от рукопожатий и объятий, а также рекомендует максимально кратко проводить коллективные молебны.

Кроме этого, между молящимися необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, а также необходимо иметь индивидуальный молельный коврик.

ДВа

Экономика

ЦБ России сделал ставку на госбумаги США

ЦБ России сделал ставку на госбумаги США

Минфин США сообщил, что Россия в апреле 2020 года увеличила свои вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов почти на 80% - до 6,85 млрд долл. Эксперты предполагают, что российский ЦБ наращивает вложения в госбумаги, надеясь на скорый рост доходности американских облигаций.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью