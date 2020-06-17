«Это дипломатия заложников»: семья американского шпиона, заключенного в тюрьму в России, надеется на обмен

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17 июня 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: AFP

РИА Новости

Дэвид Уилан, брат Пола Уилана, бывшего морского пехотинца, приговоренного в понедельник к строгому тюремному заключению, заявил, что его брат не был шпионом, и что Москва арестовала его для давления на Вашингтон.

По словам Уилана, русские публично упоминали о желании заставить Соединенные Штаты освободить торговца оружием Виктора Бута и предполагаемого контрабандиста наркотиков Константина Ярошенко из американской тюрьмы. Они также хотят вернуть поместья на Лонг-Айленде и в Мэриленде, а также российское консульство в Сан-Франциско, которое было закрыто Вашингтоном в наказание за вмешательство Москвы в президентские выборы 2016 года.

"Есть причина, по которой Россия задержала моего брата. И это было сделано для того, чтобы добиться уступок", - сказал Пол Уилан агентству AFP. По его мнению, Россия также может быть заинтересована в возвращении хакеров, арестованных и посаженных в тюрьму Соединенными Штатами, а также Богданы Осиповой, которая была приговорена к тюремному заключению в Канзасе.

По информации следствия, Пол Уилан якобы получил от русского друга флешку с засекреченной информацией о российских властях. Уилан, который несколько раз посещал Россию и подружился с некоторыми русскими, отрицает шпионаж и говорит, что на флэшке были фотографии церквей.

По словам Дэвида Уилана, это дипломатия заложников. "Они берут граждан в качестве пешек, а затем пытаются добиться уступки в обмен на возвращение гражданина", - сказал он.