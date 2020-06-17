Выборы Главы Чувашии пройдут 13 сентября

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17 июня 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Врио Главы Чувашии Олег Николаев, фото соцсети

До конца еще не определены кандидаты, но временно исполняющий обязанности главы Республики Олег Николаев уже объявил, что будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. «Аргументы недели» решили разобраться в расстановке сил перед началом предвыборной кампании – об итогах читайте в нашем материале.

Новости о выборах главы Чувашии продолжат выходить и влиять на федеральную политическую повестку. И, конечно же, не только в части успешного опыта действующего врио Олега Николаева, к которому, например, можно отнести создание волонтерского движения «Вместе.Перле», без политики объединившего людей готовых помогать согражданам и региону в трудную минуту распространения коронавируса и реализовывать социальные проекты. О республике регулярно напоминают сумбурные действия экс-руководителя региона, скандально известного Михаила Игнатьева, и от этого шлейфа так просто не избавиться. Выветривание помогает слабо, несмотря на то, что Николаев снял все административные ограничения для трудоустройства амбициозным специалистам с незапятнанной репутацией, а чиновникам, которые в новой команде работать по новым правилам не могут или не хотят, дал возможность уйти «по-хорошему».

Сразу после назначения Николаева на должность по региону поползли слухи, что так просто Игнатьев не уйдет. На этом фоне анонимные авторы телеграм-каналов начали состязаться в разоблачении схем союзов, способствующих возвращению Игнатьева во власть. Догадки окончательно рухнули, когда в конце мая бывший глава региона решил подать в суд на Президента России. Теперь уже местные элиты, рассчитывавшие поддержать Игнатьева или хотя бы войти с ним в союз, осознали необходимость поиска новых и менее проблемных путей отстаивания собственных интересов.

Одним из решений такой проблемы могла бы стать попытка поддержать на приближающийся выборах кандидата от КПРФ, благо что коммунисты Чувашии уже неоднократно отбрасывали устаревшие на их взгляд идеологемы марксизма и по сходной цене договаривались с местными олигархами о взаимовыгодном сотрудничестве – ничего лично, просто бизнес. Пока планируется, что на выборы от КПРФ пойдет депутат Госсовета республики Александр Андреев – политик, не упускающий возможности высказаться в местном парламенте, но от того не более известный в народе и на фоне других чувашских коммунистов однозначно проигрывающий в электоральном весе. Удастся ли ему что-то противопоставить Олегу Николаеву даже с поддержкой людей Игнатьева? Вопрос до подведения итогов выборов, конечно, открытый, но и ответ вряд ли кого-то удивит.

Помимо однозначного авторитета в регионе (напомним, что на выборах 2015 года Николаев набрал практически столько же голосов сколько кандидаты от КПРФ и ЛДПР вместе взятые и был на втором месте) обладает еще и устойчивыми формальными и неформальными связями в федеральном центре. В условиях жестко квотирумой поддержки от государства в адрес регионов лоббистские возможности Олега Николаева могут стать одним из серьезных факторов в его поддержку, большинство остальных региональных политиков не имеет должного веса и качества отношений с федеральными чиновниками, а значит, в случае их победы шансы на получение Чувашией преференций от Москвы могут значительно упасть.

Вместе с тем, уже сегодня складывается ощущение, что местная оппозиция решила не возвращаться из самоизоляции. Так, парламентские представители оппозиционных партий голосовали против назначения выборов на 13 сентября, ссылаясь на пандемию, которая, кстати, по мнению руководства того же КПРФ, надуманна и преследует совсем другие цели.