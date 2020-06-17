Пять вопросов про выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

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1. В связи с переходом на прямые выплаты, учитывая, что сотрудник уже находится в отпуске по уходу за ребенком, подскажите, кто будет платить пособие с 1 июля, работодатель (организация) или ФСС?

1 июля 2020 года Волгоградская область переходит на прямые выплаты пособий, соответственно с этого момента пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет будет выплачивать Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

2. Когда будет выплачиваться пособие?

Срок выплаты пособия будет осуществляться региональным отделением Фонда с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается указанное пособие. Таким образом, пособие за июль будет перечислено с 1 по 15 августа.

3. Надо ли представлять какие-либо документы?

Если работник уже получал пособие, то до 1 июля нужно написать заявление по утвержденной форме и сдать работодателю, больше никаких документов представлять не нужно.

4. Пособие получателю будет перечисляться только на карту МИР?

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет по выбору работника может быть зачислено на лицевой счет в банке, почтовым переводом или согласно Федеральному закону от 27.06.2011 № 161-ФЗ - на карту «МИР». Если в заявлении работник указывает номер своей карты «МИР», то пособие перечисляется отделением Фонда напрямую на карту. О его зачислении получателю приходит смс-уведомление с указанием самой выплаты и ее суммы. На практике это значительно удобнее.

5. Меняется ли размер и формула расчета пособия при «прямых выплатах»?

Размер и правила расчета пособия не меняются.