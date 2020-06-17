Параспортсмен Вадим Алёшкин приглашает в большой спорт детей, победивших рак

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В этом году в Челябинске открылась спортивная школа по адаптивным видам спорта города Челябинска. В ней бесплатно могут заниматься дети с различными отклонениями в здоровье, будь то нарушение слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата или умственного развития.

Особое внимание руководитель спортивной школы уделил приёму детей, победивших рак. Подопечных благотворительного движения помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» Вадим Алёшкин хорошо знает по традиционным «Играм Победителей». Сотрудничество спортивной школы и благотворительного движения «Искорка Фонд» проходит в рамках реализации проекта «Курс на счастье в семье. Подростки и молодые взрослые (подпроект «Молодежка») при поддержке Фонда Президентских грантов РФ.

«Всё дело в том, что я сам более 3 лет боролся с онкологией. У меня был достаточно редкий диагноз. Ампутация ноги была единственным шансом спасти мне жизнь. Поэтому я хорошо понимаю этих детей и родителей и предлагаю им особый вид адаптации — через физическую культуру и спорт», — поясняет руководитель новой челябинской спортшколы.

Как человек, сделавший себя сам, Алёшкин уверен, что одна из проблем современной молодёжи — неумение ставить цели. Многие современные люди любят мечтать. Но, чтобы мечта сбылась, нужно поставить цель и нужно уметь добиваться её, не обращая внимания на собственные неудачи и успехи противников.

Свою цель Вадим Алёшкин поставил после ампутации. Он решил, что инвалидность – это не приговор. Окружающим пришлось поверить в это, когда он наравне со всеми ежедневно ходил в школу на костылях по два километра туда и обратно. А ещё в школе он увлекался брейк-дансом. «В Доме культуры мы выступали на мероприятии с номером брейк–данса. Я так раскрутился на голове, что мой протез улетел в зрительный зал. Хорошо, что обошлось без жертв», — смеётся Вадим.

Вместе с дедом на мотоцикле Вадим ездил косить траву и мастерил разные вещи по хозяйству. Это очень помогло ему понять неограниченность собственных ограниченных возможностей. И хозяйственные навыки в жизни пригодились. С протезом Вадим справляется сам. «Нередко приходится подпиливать карбон и подкручивать болты», — рассказывает Вадим.

В десятом классе Вадим увлёкся армрестлингом. И спустя много лет в 2010-2011 годах Алёшкин был членом сборной России, став призёром России, Европы и Мира. Потом был велоспорт и лёгкая атлетика.

Сегодня в копилке спортсмена Вадима Алёшкина множество наград: за второе место на чемпионате мира по армрестлингу в Лас-Вегасе, за призовое место паралимпийского чемпионата мира по лёгкой атлетике.

В 2015 году именно его фотография украшала билеты чемпионата мира по лёгкой атлетике для людей с ограниченными возможностями в Катаре.

Но своей главной цели он ещё не достиг. Он очень ждал Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016, но тогда случился допинговый скандал и всю российскую сборную отстранили от Игр.

В этом году побороться за место на паралимпийском пьедестале помешала пандемия коронавируса, но спортсмен верит, что сможет осуществить свою цельв Токио в 2021 году. Он продолжает тренировки и предлагает детям начать спортивную карьеру вместе с ним и командой профессиональных тренеров.

Также Вадим Алёшкин работает по совместительству в ЧелГУ тренером-преподавателем уже много лет. И у него есть спортсмены добившихся результатов на России, Европе и Мире.«Мне часто приходится слышать от новичков о том, что, ничего не получится. Особенно трудно поверить в себя после болезни. Специально для этих ребят у меня есть свой секрет тренировок. Каждая тренировка — это маленький личный рекорд. Дорога в большой спорт начинается с маленького усилия над собой и похвалы тренера», — уверен Вадим Алёшкин.