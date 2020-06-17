В Подмосковье сын воткнул нож отцу в спину, защищая мать. Мальчику всего семь лет

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17 июня 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье сын ранил отца. Все случилось, когда мужчина ссорился со своей супругой. Инцидент произошел в поселке Ермолино Дмитровского городского округа. И как, сообщает канал 112, ребенку, который воткнул нож в спину отца, всего семь лет и он учится в первом классе.

39-летний отец семейства изрядно пил, и накануне он снова перебрал и набросился на жену – он бил и душил супругу. На крики мамы прибежал их малолетний сын. Он испугался, что отец убьёт мать, кинулся на кухню, схватил первый попавшийся нож и воткнул родителю в спину.

Мужчину с ножевым ранением госпитализировали врачи «скорой помощи». С места происшествия изъяли отпечатки пальцев, а также кухонный нож. «Прибывшим сотрудникам женщина рассказала, что у нее с мужем на протяжении 10 лет возникают конфликты из-за его злоупотребления алкоголем», - сообщила в пресс-служба СУ СК России по Московской области.