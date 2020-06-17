Москва запускает акселератор для экспортно ориентированных IT-компаний

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17 июня 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Программа экспортной акселерации GoGlobal, которая предназначена для IT-компаний, откроется в Москве. Программа будет запущена в четверг, 18 июня, сообщили журналистам в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

"IT-направление имеет принципиальное значение для любого современного мегаполиса, мы стараемся создать все условия, чтобы оно продолжало динамично развиваться в Москве. Изначально планировалось, что подготовку в акселераторе пройдут 10 компаний, но уровень претендентов и конкуренция между ними оказались очень высокими. В итоге конкурсная комиссия путем голосования выбрала 20 проектов из 120 потенциальных участников", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Программа включает еженедельные групповые практикумы для планирования задач и анализа результатов. Для каждой компании-участника предусмотрены 24 индивидуальные встречи с менторами и 16 часов консультаций с экспертами для детального разбора своих кейсов, а также более 20 часов воркшопов и мастер-классов от опытных предпринимателей, методологов, специалистов по маркетингу, продажам и другим направлениям.

Наставники помогут предпринимателям найти целевую аудиторию за рубежом, проанализировать потребности клиентов, адаптировать под них продукт, совершить первые продажи и сформировать план достижения устойчивой выручки.