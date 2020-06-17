С пустого феодосийского пляжа крымчанку с детьми выгнал охранник, так как она отказалась платить

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17 июня 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

"Золотой пляж", Феодосия, фото: соцсети

Не дождавшись реакции от властей, она дождалась реакции от тех, кого пыталась призвать к порядку.

Видео, где с пустого феодосийского «Золотого пляжа» женщину с детьми охранник выгоняет, так как она отказывается платить, посмотрели сотни тысяч пользователей интернета. Охранник представляется Арменом и откровенно хамит гостье, едва не оскорбляя ее при детях.

Автор видео рассказала «Аргументам недели – Крым», что вынуждена была удалить его с «Фейсбука», так как расценила некоторые комментарии как угрозы.

«От властей никакой реакции. Ни от феодосийских, ни от республиканских. Такое ощущение, что никому ничего не надо», - считает она. На этот пляж она, естественно, больше ни ногой, предложив проверить крымское гостеприимство на себе другим.