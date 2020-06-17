Что ждут от поправок в Конституцию челябинские зоозащитники

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17 июня 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Карен Даллакян. Фото Юлии Боровиковой

Эксперты уверены, что «зеленые» поправки в основной закон страны помогут защитить животных от жесткого обращения.

Известный челябинский ветврач, основатель Фонда защиты животных «Спаси меня» Карен Даллакян считает, что зоозащитники не добьются результата без поддержки государства.

«Спасая животных, мы каждый раз сталкиваемся с казусами в законодательстве и не можем полноценно работать. Приходится много времени тратить в надзорных органах, — говорит он. — Мы очень ждали, когда в главном документе страны появится пункт, который будет защищать животных. Сегодня эта возможность появилась».

Депутат Госдумы Владимир Бурматов активно продвигал «зеленые» поправки. Если они будут приняты, то в соответствие с Конституцией будут приведены более 50 федеральных законов. Политик подчеркнул, что благодаря поправкам можно будет наказывать браконьеров, тех, кто мучает животных в коммерческих целях, например, в контактных зоопарках.

«Мы очень долго добивались того, чтобы в Конституции, в Основном законе нашей страны, была отдельная поправка, которая защищает животных, устанавливает приоритет ответственного отношения к животным», — отметил Владимир Бурматов.