«Мне стыдно за страну, она напоминает концлагерь», житель Братска рассказал, как девушку с высоким сахаром не принимали больницы

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Сети обсуждают очень эмоциональное видео, в котором житель Братска рассказал, что девушку с высоким уровнем сахара в крови не приняла ни одна больница города. Все медицинские учреждения отказывали в срочной госпитализации, объясняя, что больными коронавирусом.

В комментариях очень многие пользователи Рунета сообщают, что подобная ситуация и в их регионах, потому что вся медицина страны работает на коронавирус и пациентам с другими заболеваниями зачастую сложно получить медицинскую помощь в стационарах.

«Кроме коронавируса сейчас ничем люди болеть не имеют права, так что крепимся господа», «В Смоленске такое же безобразие. У нас поликлиники закрыты, только неотложка работает!», «Именно так, и не только в городе Братске, и в Московской области такой же беспорядок, рядом Москва, никому дела нет. Такое представление устроили по всем городам, как будто кроме коронавируса люди ничем не болеют. Правительство на людей плюет с высокой колокольни, больницы до сегодняшнего дня не работают. Платные клиники работают с укороченным рабочим днем, но народ не может оплачивать услуги медицинские. Люди не работали, концы с концами сводят, вода и хлеб. Пенсионеры и инвалиды не могут выписать лекарство жизненно необходимое. Диабетики, сердечники и инсультники живут одним днем, лекарство купить без рецепта не могут. Антибиотики в аптеках без рецепта не продают людям с острой зубной болью и абсцессом, больницы закрыли на ремонт. Когда это безобразие закончится?» - возмущаются люди.

Но в данной ситуации, похоже, решение было найдено, потому что через сутки молодой человек извинился и поблагодарил врачей. Некоторые уверены, что на парня надавили, а кто-то считает, что просто у людей на карантине нервы сдают.