На ремонт поселковой школы в Челябинской области выделят 16 млн рублей

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17 июня 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено пресс-службой администрации Сосновского муниципального района

В поселке Саргазы Челябинской области отремонтируют пристрой к школе, на обновление которого уже десять лет не находилось денег. Средства поступят сразу из нескольких источников, и общая сумма ремонта составит около 16 миллионов рублей.

По словам Натальи Зайцевой, директора Саргазинской одиннадцатилетки, здание было передано школе ещё в 2009 году, а до этого в течение длительного времени было бесхозным и ветшало. Прорыв был совершен ещё в прошлом году – именно тогда благодаря поддержке губернатора региона Алексея Текслера планы на ремонт были внесены в программу «Реальные дела». Из её фондов на обновление будет внесено около 7,3 миллионов рублей, а ещё почти 9 миллионов поступят по областной программе «Развитие образования». Ремонтные работы уже начаты, и должны быть по плану закончены к новому учебному году. В данный момент педагоги уже планируют, что именно разместится в обновленном здании. В нем должны появиться две мастерских, школьный музей и семь новых кабинетов, оснащенных по самым современным стандартам.

Администрация Сосновского муниципального района в свою очередь уже пообещала, что поможет школе с приобретением необходимого учебного оборудования, а также с развитием её материальной базы.