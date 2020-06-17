Оксана Чусовитина: «Я живу настоящим и люблю смотреть вперед»

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17 июня 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели», Юрий Белолипецкий, Мария Капустина ]

фото из личного архива О. Чусовитиной

19 июня отмечает юбилей легендарная спортсменка Оксана Чусовитина - единственная в истории гимнастка, которая принимала участие в семи Олимпиадах! Олимпийская чемпионка 1992 года в командном многоборье, серебряный призер Игр 2008 года в опорном прыжке, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, - это неполный список самых известных побед спортсменки. Защищая честь трёх государств – СССР, Германии, Узбекистана, Оксана Чусовитина в течение 25 лет не просто не покидает гимнастический помост, но продолжает удивлять весь мир своим мастерством. Уникальная спортсменка, комсомолка, красавица, а прежде всего, конечно, жена и мать, поделилась с нами своими размышлениями о жизни. Правилами, которые позволяли ей не терять жизнелюбие и веру в лучшее даже в самое непростое время.





Из-за пандемии я впервые лет за 15, наверное, справляю свой день рождения дома. И знаете, я очень рада, потому что могу провести праздник в кругу семьи и самых близких друзей.





Могу сказать, что я счастливый человек, потому что я никогда не думала, что мне надо заняться чем-то другим. В детстве я мечтала стать классным полицейским, но поскольку на это нужна отдельная жизнь, я выбрала гимнастику.





Физкультура не была моим любимым предметом в школе. У меня любимыми предметами были математика и литература.





Мой папа всегда говорил, что если я буду плохо учиться, то и в спорте не достигну успехов. Потому что если мозг останавливается, в спорте не будет результатов.





У нас в семье никто не имел никакого отношения к спорту. Моя мама удивлялась, почему я выбрала эту стезю. Старшая сестра у меня скульптор, средняя сестра -судмедэксперт, брат - инженер связи.





Родители на меня ни разу не повышали голос, не шлепали по попе и не ставили в угол. Если что-то было нельзя, мне объясняли, почему это так. А вообще я была очень активным ребенком. Например, собирала со всей округи щенков и тащила всех в советской авоське к нам домой.





Моя мама была всегда против того, чтобы я занималась спортом. Мне даже купили пианино, пытались отвести на танцы.





У меня таланта не было вообще. Я просто быстро бегала и хорошо прыгала. У меня не было ни координации, ни растяжки - я никогда не была гибкой. Всё это достигалось трудом. Мой папа как-то мне сказал: если ты начала заниматься каким-то делом, доделывай всё до конца.



Оксана, я от души поздравляю тебя с Днем Рождения! Хочу сказать огромное спасибо твоим родителям - они воспитали такого великого человека, снимаю шляпу! Спасибо за то, что ты есть в моей жизни, желаю здоровья тебе и твоей семье. Будь счастлива! Наш локомотив – это ты. Алексей Юрьевич Немов





Меня так воспитали: если тренер сказал, сделать 10 раз, я сделаю 12 раз, если тренер сказал сидеть на шпагате пять минут, я буду сидеть на шпагате. Тренер в зале всегда прав. В зале он - главный человек.



Если тренер на тебя обратил внимание – это уже хорошо, значит, он от тебя чего-то хочет и ждет. Когда тренер совершенно не обращает внимание, вот это хуже.



Тренер не придирается, тренер видит потенциал. А родителям хочу сказать: не надо вмешиваться. Когда мать приводит ребенка к врачу, она же не говорит ему, как провести операцию. Каждый должен заниматься своим делом.



Если по мановению волшебной палочки моя жизнь началась бы сначала, то я прожила бы всё так же. Только попросила бы волшебника, чтобы не болел мой сын. И ещё, чтобы мой папа увидел, как я завоевала медаль на Олимпиаде.



Мои медали сделаны из трудолюбия, настойчивости, иногда слез.







Самой яркой Олимпиадой стала Пекинская, но не потому, что я там завоевала серебряную медаль, а просто, когда я оттуда вернулась, была очередная проверка в больнице с сыном, и врач тогда сказал, что Алишер полностью здоров. Нам больше не нужно лежать в больнице.





Оксана Чусовитина – это спортсменка, перед которой каждый из нас должен встать на колени, потому что она являет образец невероятного спортивного долголетия. Я за неё болел ещё в 1992 году, когда она стала олимпийской чемпионкой в составе объединенной команды. Она возникла на фоне великого поколения гимнасток конца 80-х, такая самобытная, такая невероятная. Я слежу за ее выступлениями на протяжении всех этих долгих лет. Таких больше прецедентов нет! Даже Бьёрндален, который закончил в 40 с лишним лет на её фоне просто щегол, не побоюсь этого слова! Она обладает невероятным спортивным жизнелюбием, тягой к победе, к выступлениям. Не беда, что Оксана выступала сначала за объединенную команду, за сборную СССР, за Германию, за Узбекистан, - я ее считаю НАШЕЙ спортсменкой. Я просто преклоняюсь перед тем, что она делает. Оксана Чусовитина – феномен мировой гимнастики. Я хочу поздравить её с Днём рождения и пожелать продолжать радовать всех нас своими выступлениями. А когда Оксана решит закончить со спортом, она останется путеводной звездой для нескольких поколений гимнастов. Вот что важно!



Дмитрий Викторович Губерниев







Сын заболел лейкемией, когда ему было три года. Я никогда с этим не сталкивалась, сначала не могла поверить. Мы с мужем взяли себя в руки и решили искать какие-то выходы, где и как мы сможем его вылечить. Все знакомые нам помогали.

Мне показали статистику, но у меня было чувство, что это пройдет, и он вылечится. Всегда я знала, что с ним будет все хорошо.



Мой совет тем, кто столкнулся с этой бедой: не читайте в интернете статьи про «чудесные избавления», не занимайтесь самолечением. Есть люди, которые профессионально в этом разбираются. Пока болел мой сын, я ни одной статьи не читала, не стала забивать себе голову этими страшилками. Я считаю, что не надо мешать врачам делать свое дело.



Я никогда не смотрю назад. Всё, что было - то прошло. Я живу только настоящим. Я люблю смотреть только вперед.



Я очень не люблю, когда отзываются плохо о своей стране. Каждый по-своему понимает патриотизм, и я думаю, что в моих силах защищать честь страны в спорте, выступать так хорошо, чтобы все запомнили: она из Узбекистана.



Весь спортивный мир, все болельщики знали, что я выступала за Германию, потому что у меня болел сын. Но даже стоя на пьедестале, слушая гимн другой страны, не ощущаешь той радости, мурашек по коже, хотя эта страна сделала для меня очень многое.



Я горжусь любой своей медалью, потому что я её завоевала. Мне её не дарили и по блату не давали.







Дорогая Ксюшка, поздравляю тебя от всей души! Хочу тебе пожелать здоровья, счастья, благополучия! Очень хочу тебя увидеть на следующий год на Олимпиаде в Токио. Желаю тебе побед и с нетерпением жду нашей встречи. С Днём рождения!



Светлана Васильевна Хоркина





Наверное, самого главного спортивного достижения у меня ещё не было. Я иду к нему. Это моя цель и мечта. Как женщина я просто счастлива, потому что у меня хорошая дружная семья, которая в любой момент может поддержать.



Чтобы помочь мне в продвижении карьеры, муж оставил свои профессиональные занятия спортом. Я очень ему благодарна, даже не знаю, смогла ли бы я поступить так же. Он сделал мне подарок на всю жизнь.



Мой секрет успеха в том, что у меня есть семья, которая всегда поддерживает. Любящий муж и сын. Сын после каждых соревнований звонит и спрашивает: «Мама, как у вас дела, нет ли травм». Обращается ко мне на Вы, у него восточное воспитание.



Я не мама - наседка, мой сын – самостоятельный парень. Как родители, мы можем советовать, но ребенок должен выбрать все сам.



Я никогда не мечтала быть олимпийской чемпионкой. В детстве даже никогда по телевизору не смотрела гимнастику. Когда начала тренироваться, не знала, какие есть гимнастки и гимнасты. Всё узнала, уже будучи в сборной профсоюза.



Я отдыхаю только в воскресение, если мой день рождения - будний день, то я пойду в зал.

Правда, признаюсь, ненавижу бегать. Лучше уж попрыгать через козла.



Ем я всё, но в меру. Каждый день - кусочек пирожного или булочку.

За карантин я научилась делать коктейли из мороженного с разными сиропами, могу хоть кафе теперь открывать.



В дальнейшем я хочу тренировать маленьких деток, чтобы просто прививать им любовь к спорту. Не к гимнастике, а вообще к спорту.



Коллектив редакции еженедельника "Аргументы недели" присоединяется к поздравлениям и желает Оксане дальнейших успехов, вдохновения, сил и благополучия. Мы уверены, что Вы - пример не только для молодежи Узбекистана, но и для молодежи России.



Юрий Белолипецкий, Мария Капустина