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В профильный комитет Госдумы направили поправки в Трудовой кодекс о дистанционной работе

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

В профильный комитет Госдумы направили поправки в Трудовой кодекс о дистанционной работе
Трудовой кодекс. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил внесенный законопроект в профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Он отметил, что внесенный законопроект предусматривает регулирование трудовых отношений «с учетом развития цифровой экономики и повсеместного применения современных технологий». Кроме этого, вводится понятие дистанционной работы, расширяются гарантии для работающих удаленно, пересматривается учет рабочего времени, исключаются устаревшие нормы.

«Ситуация с коронавирусом показала востребованность дистанционного формата работы. Очевидно, что такая форма трудовых отношений со временем будет применяться все чаще, и этот вопрос требует дополнительного законодательного урегулирования, – заявил Володин.

ДВа

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