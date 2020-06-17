Соня Гудим расскажет челябинцам, как спасти планету от мусора

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17 июня 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Соня Гудим несколько лет пропагандирует борьбу за чистоту планеты

Известный блогер и журналист Соня Гудим примет участие в пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

Заявленная тема пресс-конференции — «Зачем бьюти-блогерам бороться за экологию». Напомним, Соня Гудим несколько лет пропагандирует борьбу за чистоту планеты. На пресс-конференции он расскажет, почему тема защиты окружающей среды становится популярной среди блогеров, какой вклад они внесли в привлечении внимания к экологическим проблемам, может ли блогер вырасти в профессионального эколога.

Запись трансляции будет выложена на ютуб-канале медиахолдинга «Гранада Пресс».