В Еманжелинске после капитального ремонта открыли библиотеку

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

В Еманжелинске вновь открылась детская библиотека, прошедшая капитальный ремонт. Детское учреждение стало практически неузнаваемым, и дело не только в проведенных строительных работах. Благодаря перепланировке и закупленной новой технике библиотека должна стать настоящим детским досуговым и образовательным центром.

При её открытии присутствовал Анатолий Литовченко, депутат Государственной Думы от Челябинской области. Он и поделился своими впечатлениями от увиденного: «До сих пор под впечатлением. Удалось сделать большое и важное дело для жителей глубинки. Жаль, что пришлось изменить формат церемонии открытия из-за ситуации с коронавирусом, без главных героев – юных читателей. Теперь библиотека станет не просто местом выдачи книг, но и центром интеллектуального досуга».

Обновление учреждения было проведено в рамках национального проекта «Культура». Ранее благодаря совместной работе министерства культуры Челябинской области и администрации Еманжелинского района библиотека сумела выиграть конкурс, благодаря которому и были выделены необходимые средства. На них были проведены работы по капитальному ремонту здания, закуплены новая мебель, оргтехника и мультимедийная аппаратура, а вдобавок был пополнен книжный фонд. Всего на обновление было потрачено около 10 миллионов рублей.