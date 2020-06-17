«Бездействие полиции может стоить жизни». Домашнее насилие в России

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17 июня 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязывает государственные власти предотвращать риск для жизни жертвы насилия, о котором они знали или «должны были знать», учитывая обстоятельства дела. Бездействие сотрудников полиции, а также отсутствие мер эффективной защиты может стоить женщинам здоровья и даже жизни, говорит адвокат Валентина Фролова.

В России возбуждают уголовные дела о халатности против полицейских, когда стражи порядка не предотвращают случаи домашнего насилия, о которых знали заранее, не проводят проверку по заявлениям пострадавших или не передают материалы мировому судье. Суды говорили, что представители власти должны были предвидеть серьёзные последствия для жертв, а также обеспечить защиту пострадавшим.

Однако в России сейчас нет какой-либо методики, чтобы оценить риск повторных случаев насилия, да и закона о домашнем насилии тоже нет.

ЕСПЧ утверждает: если человеку угрожают убийством или преследуют, полиция должна предотвращать риск летального исхода. Об угрозах может сообщить как сама потерпевшая, так и любой другой человек. Причем речь идёт не только о физическом насилии, но и психологическом.

Европейский суд заявил, что в нескольких случаях сотрудники правоохранительных органов могли предотвратить смерть жертвы. Даже если риска смерти не было, в ЕСПЧ выносят решения в пользу пострадавшего. Так было в деле Валерии Володиной. Бывший партнёр угрожал ей, если та надумает от него уйти. Мужчина избивал девушку, преследовал, публиковал её интимные снимки в интернете. Валерия неоднократно обращалась за помощью в российские правоохранительные органы. В итоге полиция возбудила только одно уголовное дело, которое вскоре закрыли.

ЕСПЧ отметил, что власти знали о насилии, которому подверглась девушка. Суд заявил, что в РФ нет охранных ордеров, которые запрещали бы обидчику приближаться к жертве. ЕСПЧ также поинтересовался, есть ли в России законы, которые наказывали виновников домашнего насилия. Российские власти ответили, что масштабы проблемы преувеличены.

В РФ чаще всего стражей правопорядка привлекают за халатность, когда кто-то погиб в семье. Дела заводят ещё и на представителей власти, бездействие которых привлекло к серьезным последствиям. Так произошло с участковой Натальей Башкатовой. В 2019 её приговорили к двум годам колонии-поселения. Яна Савчук пыталась вызвать полицию, потому что осталась наедине со своим бывшим партнёром, который её избивал. Башкатова ответила: «Если вас убьют, обязательно выедем, труп опишем, не переживайте». На следующий день Яна Савчук скончалась в больнице.

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин неоднократно повторял, что России нужно разработать протокол рассмотрения жалоб о семейно-бытовом насилии с учетом гендерных аспектов. Валентина Фролова добавила, что также необходимы убежища и юридическая, психологическая и социальная помощь пострадавшим.