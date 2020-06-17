Губернатор Приморья потребовал усилить контроль за посещением детсадов

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17 июня 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Посещение детских садов Приморья безопасно и удобно

По мнению наблюдателей, непривычно солнечное начало июня, некоторые послабления строгих карантинных мер, а в особенности, затянувшаяся изоляция от коронавируса повлияли на людей, пожелавших провести отдых где-нибудь на природе. К сожалению, за три выходных дня, когда многие решились проигнорировать призы оставаться дома, количество заболевших выросло на две с лишним сотни человек.

«Исходя из складывающейся ситуации считаем необходимым продлить режим повышенной готовности до тридцатого июня, сохранить режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, оставить режим удалённой работы», — доложила в этот понедельник, 15 июня на заседании краевого оперативного штаба под председательством губернатора Олега Кожемяко главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

А на минувшей неделе оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обсуждал организацию контроля за безопасностью детей в дошкольных учреждениях Приморья. Губернатор края Олег Кожемяко потребовал усиления профилактических мер и недопущения новых вспышек инфекции, особенно среди маленьких жителей.

Руководитель территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Приморскому краю и главный санитарный врач Татьяна Детковская отметила, что к ним продолжают поступать уведомления от дошкольных учреждений об открытии новых дежурных групп.

«На девятое июня на территории Приморского края функционируют четыреста два учреждения, в которых работают девятьсот восемьдесят шесть дежурных групп. В них находятся десять тысяч триста шесть детей. Мы продолжаем рейдовые мероприятия, последние прошли в пятницу и понедельник – проверено сорок одно детское образовательное учреждение. Особое внимание прошу обратить глав Октябрьского округа, Хасанского и Михайловского районов – не во всех садах на этих территориях при

проведении «утреннего фильтра» присутствуют медицинские работники. Это связано с отдалённостью закреплённых учреждений либо с недоработкой сотрудников. Прошу обратить на это внимание», – отметила главный санитарный врач Приморского края.

Как сообщалось ранее, дополнительные дежурные группы в детских садах края губернатор поручал на одном из заседаний оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в связи с начавшейся в Приморье постепенной отменой ограничений и возвращением всё большего числа жителей к работе в обычном режиме.

«Необходимо сделать процесс посещения детских садов максимально удобным и безопасным, – подчёркивал Олег Кожемяко. – Чтобы график приезда родителей с утра несколько продлили – кому-то удобно приезжать к восьми часам, кому-то к девяти. Чтобы ни сотрудники, ни родители, ни дети – никто не допускался с признаками ОРВИ».

В этот понедельник, 15 июня на заседании оперативного штаба под председательством Олега Кожемяко отмечен прирост числа заболевших, особенно по Владивостоку и Находке. Губернатор обратил внимание на работу административных комиссий по выявлению нарушений санитарных требований. «Следует предпринять все меры, чтобы не было новых вспышек заболевания», – заявил глава Приморского края.

Также жителей просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать в публичных местах между людьми «социальную дистанцию» – 1,5 метра.