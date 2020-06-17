Депутат МГД Людмила Стебенкова: Соцработники продолжат доставлять лекарства вплоть до осени

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17 июня 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

Депутат МГД Людмила Стебенкова, duma.mos.ru

Социальные работники в Москве продолжат бесплатно доставлять лекарства до осени. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

«Что касается пожилых людей, то они сидели в самоизоляции. Они большие молодцы, я сама ходила раздавала им для утешения какие-то подарочки. Они молодцы, потому что спасли жизни и себе, и другим людям. Наши социальные работники очень активно помогали этой категории людей. Сегодня для того, чтобы ограничить поход пожилых людей в поликлинику, в городе продлено оказание помощи соцработниками где-то до осени», - сказала Людмила Стебенкова.

Депутат обратилась к москвичам старше 65 лет с просьбой продолжать «оберегать себя и обязательно соблюдать режим самосохранения».

«Маски и перчатки дают хороший эффект сегодня, так мы сможем уберечь людей и дальше», - добавила она.

Как отметила Людмила Стебенкова, Москва постепенно выходит из эпидемии, однако она еще не закончилась.

«Мы видим по сводкам, что у 1,1 тыс. - 1,5 тыс. человек ежедневно еще диагностируется COVID-19. Москва первая вошла в эпидемию, поэтому она раньше других и выходит. Но я считаю, что успокаиваться рано. Стационары все еще работают. Да, там меньше больных лежат, но достаточно тяжело больных», - отметила парламентарий.