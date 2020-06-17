Как поправки в Конституцию скажутся на экологическом образовании южноуральцев

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

По мнению Рашида Исмаилова, председателя Российского экологического сообщества, поправки в основной закон страны накладывают на правительство обязательство обеспечить развитие экологического образования.

Комментируя поправки по экологической тематике, Рашид Исмаилов отметил, что, в первую очередь, они усилят ответственность правительства в этой сфере.

«Это касается исчерпывающих мер по улучшению состояния компонентов окружающей среды: атмосферного воздуха, почвы, наших лесов и водных объектов, и конечно же позитивно скажется на улучшении ситуации в стране с отходами», — отметил он.

По мнению эксперта, поправки выведут экологическую политику на новый уровень и окажут положительное влияние на общество. Так, экологи уже много лет поднимают вопрос о развитии экологического образования.

«Здесь как раз фиксируется единый подход общества и власти к экологизации общественной жизни. Мы это поддерживаем», — сказал Рашид Исмаилов.

Он также подчеркнул, что пока базовые принципы не будут закреплены на конституционном уровне, не один закон не будет работать настолько эффективно, насколько это нужно.