Как поправки в Конституцию скажутся на экологическом образовании южноуральцев

По мнению Рашида Исмаилова, председателя Российского экологического сообщества, поправки в основной закон страны накладывают на правительство обязательство обеспечить развитие экологического образования.
Комментируя поправки по экологической тематике, Рашид Исмаилов отметил, что, в первую очередь, они усилят ответственность правительства в этой сфере.
«Это касается исчерпывающих мер по улучшению состояния компонентов окружающей среды: атмосферного воздуха, почвы, наших лесов и водных объектов, и конечно же позитивно скажется на улучшении ситуации в стране с отходами», — отметил он.
По мнению эксперта, поправки выведут экологическую политику на новый уровень и окажут положительное влияние на общество. Так, экологи уже много лет поднимают вопрос о развитии экологического образования.
«Здесь как раз фиксируется единый подход общества и власти к экологизации общественной жизни. Мы это поддерживаем», — сказал Рашид Исмаилов.
Он также подчеркнул, что пока базовые принципы не будут закреплены на конституционном уровне, не один закон не будет работать настолько эффективно, насколько это нужно.