В ЗСК согласовали корректировки трех госпрограмм

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17 июня 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко по поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко провел совещание, на котором были рассмотрены изменения в государственные программы Краснодарского края.

В совещании приняли участие председатели профильных комитетов ЗСК Николай Петропавловский, Владимир Чепель, представители отраслевых ведомств.

Депутаты обсудили корректировки трех госпрограмм: «Развитие здравоохранения», «Развитие сети автомобильных дорог», «Казачество Кубани».

Так, по государственной программе «Развитие здравоохранения» предусмотрено увеличение объемов финансирования в части реализации мероприятий региональных проектов в 2020 году за счет средств краевого бюджета.

Предлагается также расширить перечень редких заболеваний, при которых обеспечение лекарственными препаратами осуществляется за счет средств федерального бюджета.В частности, речь идет об апластической анемии неуточненной, болезни Стюарта-Прауэра и ряде других.

Более чем на 46 миллиардов рублей до 2025 года будет увеличено общее финансирование государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог». Рост объемов финансирования обусловлен прогнозным увеличением размера дорожного фонда Краснодарского края.

В частности, на финансирование программы в текущем году из федерального бюджета будет дополнительно выделено порядка 75 миллионо врублей. Эти средства будут направлены на строительство нового моста через реку Кубань между Краснодаром и поселком Яблоновским.

Финансирование госпрограммы «Казачество Кубани» предлагается увеличить более чем на 17 миллионов рублей. Такая мера принята в целях обеспечения оплаты налога на имущество Бриньковского казачьего кадетского корпуса в 2020-2022 годах.

В целом депутаты и участники совещания поддержали предложенные изменения и проголосовали за включение данных вопросов в повестку дня очередной сессии ЗСК.