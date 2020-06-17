В каких южноуральских городах наиболее благоприятная среда

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17 июня 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Олега Каргаполова

Главы южноуральских городов должны усилить работу по достижению показателей благоприятной среды. Такое поручение им было дано губернатором Алексеем Текслером.

Из 30 городов региона только восемь вошли в перечень субъектов с благоприятной средой. Индексы качества рассчитывали специалисты минстроя России.

- Что касается получения статуса города с благоприятной средой, нужно иметь план по каждой территории по достижению этого показателя, и для тех, кто сегодня у нас отстающие, и для тех, кто к этой позиции приближается. Более того, эта работа также должна быть продолжена по тем городам, которые эту планку преодолели, - убежден глава региона. - Это ежегодная оценка, и можно уйти вниз при любых обстоятельствах. Мы должны не просто наблюдать по итогам года статистику, мы должны работать по этому вопросу.

При расчете индекса учитываются 36 показателей. Для достижения максимальных значений всех индикаторов необходима синхронизация мероприятий муниципальных программ формирования современной городской среды с мероприятиями других муниципальных программ, действующих в рамках национальных и федеральных проектов. Город имеет благоприятную среду, если количество набранных баллов превышает 180.

Итак, восемь городов по итогам прошлого года вошли в перечень муниципалитетов с благоприятной средой. Речь идет об Южноуральске (210 баллов), Снежинске (198), Озерске (192), Трехгорном (191), Сатке (191), Чебаркуле (188), Кыштыме (186), Магнитогорске (184).

В регионе реализуется проект «Формирование комфортной городской среды». О том, какие работы предстоит сделать, доложил глава минстроя области Виктор Тупикин. В этом году в области планируют благоустроить 209 дворов и 219 общественных пространств – парков, скверов, бульваров. Контракты на ремонт всех дворов и большинство общественных территорий уже заключены, на площадках начинаются работы.

По нацпроекту, для региона ежегодно сокращается показатель по количеству дворов, реконструируемых в рамках программы, а увеличивается количество общественных пространств. Однако Алексей Текслер обозначил, что в области не должно уменьшиться количество благоустраиваемых дворов, для этого необходимо проводить работы в рамках других региональных программ, в том числе и губернаторского проекта «Реальные дела».

Наиболее активно работа по благоустройству на сегодня ведется в Южноуральске, Озерске и Троицке, а также в Еманжелинском, Верхнеуральском, Брединском, Кизильском, Саткинском и Чесменском районах.

Особое внимание министр обратил на новый технический регламент по программе. Он устанавливает требования к безопасности оборудования или покрытия для детских игровых площадок. Эти требования следует учитывать при приемке работ. Теперь все оборудование, которое используется для обустройства детских площадок, в том числе устанавливаемое по национальному проекту «Жилье и городская среда», должно иметь обязательную сертификацию или декларирование.