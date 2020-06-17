На Южном Урале актуализируют систему отопления

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17 июня 2020, 09:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Олега Каргаполова

В регионе не должно быть неэффективных систем теплоснабжения. Так считает губернатор Алексей Текслер. Задача актуализировать системы теплоснабжения в территориях была поставлена им на аппаратном совещании в резиденции. Благодаря этому удастся сократить долги за отопление и снять нагрузку с областного бюджета, из которого ежегодно субсидируются выпадающие доходы поставщиков ТЭР. Это делается для того, чтобы не допустить роста тарифов для населения.

Дело в том, что на данный момент во многих муниципалитетах системы теплоснабжения устарели и признаны неэффективными. В модернизации нуждаются и теплоисточники, и сами сети. Как итог - возникают неплатежи и долги за ресурсы. Новые решения, по мнению главы региона, должны приниматься совместно с инвесторами.

Например, работа по актуализации схемы теплоснабжения уже ведется в Златоустовском городском округе. Много жалоб на дороговизну и некачественное теплоснабжение поступает от жителей Карабаша и северо-запада Челябинска.

- У нас на территории региона не должно быть неэффективных систем теплоснабжения, - подчеркнул Алексей Текслер. - Я по каждой территории хочу видеть решение по изменению этой ситуации, чтобы мы в будущем могли прогнозировать изменение субсидии. Неэффективность приводит к тому, что растут экономически обоснованные расходы теплоснабжающих организаций, и мы для того, чтобы сохранить уровень роста тарифа не выше инфляции для населения, вынуждены из бюджета субсидировать эти расходы.