Собянин рассказал о начале работы летних веранд ресторанов и кафе

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16 июня 2020, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин в первый день возобновления работы летних веранд в столичных кафе посетил одну из них, где пообщался с рестораторами столицы.

«Все решения достаточно серьезно выверены, и мы наблюдаем каждый этап. В прошедший понедельник еще раз проверили, не ошибаемся ли мы, посмотрели все тренды: выявляемость заболевания, госпитализация, количество пневмонии - все падает, причем достаточно уверенно», - сказал Сергей Собянин.

По его словам, необходимо выработать такие нормы деятельности в условиях пандемии коронавирусной инфекции, которые позволят гарантировать дальнейшую безопасность горожан.

«Мы понимаем, что этот вирус уже не уйдет, останется навсегда. Надо приспосабливаться к этому. На всю жизнь себя закупорить в четырех стенах, закрыть - это же не выход. Надо сгладить все риски, которые дают неуправляемость ситуацией, ввести управляемый режим, а потом привыкать к новой жизни: сделать такие нормы, которые бы гарантировали, что мы будем жить нормально, что не будет этих всплесков неуправляемых», - подчеркнул мэр.

Он добавил, что в Москве по-прежнему остается запас коечного фонда для лечения пациентов с выявленным коронавирусом.

«Двойной только по стационарам и еще столько же в мобильных госпиталях. Мы ничего это не убираем на всякий случай, но я думаю, что не понадобится», - отметил Собянин.

Он добавил, что даже в напряженный период пандемии в столице оставался запас коечного фонда порядка 30%.

Также мэр отметил работу столичных заведений общепита, которые в период пандемии обеспечивали питанием медицинских работников.

«По объему - это около 25% от общего объема общепита работали по заказу, в том числе по городским заказам», - заключил Сергей Собянин.

С 16 июня летние веранды возобновили работу. Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в ближайшие недели в городе планируют открыть около 3 тыс. летних кафе.

В материалах также отмечается, что по-прежнему временно запрещено проведение банкетов и других массовых мероприятий; открытие детских и игровых зон, буфетов и салат-баров, развлекательных зон, танцполов и других мест скопления людей; использование кальянов.

При условии дальнейшего улучшения эпидемиологической ситуации 23 июня смогут начать работу и стационарные заведения общепита.

Рестораны, кафе, столовые и другие предприятия общественного питания в Москве были временно закрыты с 28 марта 2020 года, за исключением обслуживания на вынос и доставки готовых блюд. Возможностью работать на вынос и доставку воспользовалось 4 тыс. 540 точек общепита, и это на 16% больше, чем число кафе и ресторанов, где такая услуга существовала до введения временных ограничений.