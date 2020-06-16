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Бортников рассказал Путину о работе Национального антитеррористического комитета

, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

Бортников рассказал Путину о работе Национального антитеррористического комитета
Директор ФСБ Александр Бортников. Фото: kremlin.ru

Опыт Национального антитеррористического комитета (НАК) востребован мировым сообществом. Об этом на встрече с президентом РФ заявил директор ФСБ, председателем НАК Александр Бортников.

Он отметил, что по инициативе Совбеза ООН комитет каждый год по итогам года проводит брифинги, а опытом интересуются представители различных западных спецслужб и иностранных государств.

«Мы этой информацией делимся, конечно же, и для себя тоже нарабатываем определенный опыт», – цитирует директора ФСБ пресс-служба Кремля.

Бортников также отметил, что если в 2010 году было 778 преступлений террористической направленности, то в прошлом году – только четыре.

ДВа

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