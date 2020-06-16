Россиянки стали реже делать аборты

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16 июня 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

С каждым годом в России всё меньше женщин делают аборты. Специалисты связывают это с тем, что население стало более ответственно относиться к возможности завести потомство.

Снижение доли абортов в России, в первую очередь, связано с ухудшением финансового благосостояния населения. Россияне осознают, что с появлением нового члена семьи образуется дополнительная статья расходов. Пары, которые не готовы усугублять своё и без того трудное финансовое положение, пытаются предотвратить возможную беременность и уделяют больше внимания мерам безопасности.