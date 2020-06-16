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Дистанционно проголосовать по поправкам в Конституцию готовы уже 700 тысяч москвичей

, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Дистанционно проголосовать по поправкам в Конституцию готовы уже 700 тысяч москвичей
Фото: соцсети

Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию подали уже около 700 тысяч жителей Москвы. Об этом рассказал руководитель столичного общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух. 

«Около 700 тысяч уже подали заявки», – сказал Массух, отвечая на вопрос о том, сколько москвичей подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании, сообщает РИА «Новости».

Москвичи могут подать заявку на дистанционное голосование на порталах  mos.ru (мэрия Москвы) или gosuslugi.ru (Портал государственных услуг) до 14:00 21 июня. Само электронное голосование будет проходить на портале 2020og.ru с 25 по 30 июня. 

«Мы уже проводили эксперименты по электронному голосованию. В принципе, и международные эксперты, и наши подтвердили, что это нормальная форма. Поэтому у москвичей будет несколько опций, как это сделать», – ранее заявил московский мэр Сергей Собянин. 

Голосование на избирательных участках пройдет в среду, 1 июля. Этот день объявлен выходным. В связи с пандемией коронавируса COVID-19, которую объявила Всемирная организация здравоохранения, голосующим будут выдаваться одноразовые перчатки, маски и ручки для заполнения бюллетеня. Данные меры приняты для обеспечения безопасности голосующих граждан. В бюллетене будет один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Голосование будет проходить по всем поправкам разом – по отдельным пунктам высказать волеизъявление будет нельзя. 

Ранее в День России, 12 июня, президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что большинство российских граждан поддерживают предложенные поправки в Конституцию. 

ГБ

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