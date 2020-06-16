«Россети Кубань» начала строительство первой цифровой подстанции в Краснодаре

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16 июня 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Компания «Россети Кубань» приступила к строительству первой цифровой подстанции классом напряжения 110 кВ «Ангарская» в Краснодаре. Новый центр питания общей мощностью 50 МВА позволит обеспечить дополнительными энергомощностями строящиеся жилые микрорайоны краевой столицы, объекты социальной сферы и создать запас мощности для подключения новых потребителей в ближайшие годы. Инвестиции в проект составят порядка 700 млн рублей.

На территории подстанции площадью более четырёх тыс. кв. м будет размещено современное энергоэффективное оборудование российского производства, которое позволит существенно снизить затраты на его обслуживание и ремонт. Новейшие цифровые технологии позволят вести мониторинг за работой электрооборудования в режиме онлайн,оперативно выявлять технарушения. Строительство подстанции 110/10 кВ «Ангарская» осуществляется в соответствии с концепцией группы компаний «Россети» «Цифровая трансформация 2030». Завершить строительство объекта планируется к концу 2020 года.

По словам генерального директора компании «Россети Кубань» Сергея Сергеева «главное преимущество новой подстанции –высокий уровень автоматизации управления технологическими процессами. Все процессы информационного обмена между элементами подстанции, информационного обмена с внешними системами, а также управления работой подстанции будут осуществляться в цифровом виде».

В проекте «Ангарской» также предусмотрено строительство участков воздушной линии 110 кВ «Витаминкомбинат –ЗИП» и кабельной линии 110кВ«Витаминкомбинат –Восточная промзона». Запланирована реконструкция подстанции 110/10/6 кВ «РИП»,замена провода с большей пропускной способностью на воздушных участках линии электропередачи.

Кроме того, на новом энергообъекте предусмотрена возможность дальнейшего увеличения мощности в 1,6 раза–до 80 МВА.

-Подстанция «Ангарская» станет ключевым центром питания для потребителей в северо-восточной части Краснодара. После ввода в эксплуатацию она позволит присоединить к сетям компании жилые дома и объекты социальной сферы общей мощностью более 17 МВт. В 2021 году объем технологического присоединения вырастет ещё на 8 МВт. В числе крупнейших будущих потребителей подстанции –краевая клиническая больница, предприятия малого и среднего бизнеса, девелоперские объекты, –подчеркнул генеральный директор «Россети Кубань» Сергей Сергеев.

Напомним, в январе 2020 года в «Россети Кубань» утверждена программа «Цифровая трансформация на 2020-2030 гг.». Задача цифровизации электросетевого комплекса «Россети Кубань» –обеспечение функций «сбора данных», «обработки», «планирования» посредством оборудования и/или программных комплексов. Первым реализованным проектом на Кубани является подстанция «Порт» на Тамани, где в «цифре» обрабатываются более 6,5 тысяч сигналов.