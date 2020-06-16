Жители Европы просят россиян привезти им котят из приюта, свои все разобраны

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июня 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Волонтеры благотворительных фондов помощи домашним животным и приютов рассказывают, что во многих европейских странах с нетерпением ждут, когда те смогут передать им котят – из-за отмены авиасообщения процесс приостановился.

Что ж, будем надеяться, в ближайшее время не появится закона, запрещающего иностранцам «усыновлять» наших кошек.

«В Берлине непросто завести кота. Все хотят. В приютах очереди, про котят вообще можно забыть. Я из московских приютов тащила страждущим. А себе не успела», - переживает правозащитник Ольга Романова, переехавшая в Германию. По ее словам, чтобы ее кандидатуру одобрили и доверили ей животное, Романовой нужно было «зарекомендовать себя как тонкого ценителя». В итоге ей удалось заполучить белую кошку.

В Германии тому, кто посмеет выбросить на улицу домашнее животное, грозит штраф 25 000 евро. В Мадриде, если оставить собаку в закрытой машине, можно сесть в тюрьму на 15 лет.



К слову, в Нидерландах, Бельгии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Финляндии вообще нет бездомных собак. Официально.