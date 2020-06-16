Спасибо: в Риге установили скульптуру медикам

Сегодня, 16 июня, в благодарность медикам в Риге установили шестиметровую скульптуру «Медики для мира».
Автор скульптуры Айгар Бикше. По словам автора, он осознанно создал скульптуру внушительного размера, чтобы показать, что в случае проблем со здоровьем, подобны детям, зависим от заботы и знаний медиков.
«Потрясения последнего времени помогли яснее увидеть истинные ценности и то, насколько недооценены работники здравоохранения, которые, рискуют своим здоровьем и жизнью, помогая заболевшим», - отметил автор скульптуры.
Действительно, как важно сказать такое простое и чудное слово – спасибо! И как мы часто «забываем» его. Тогда, когда боль уходит.
Я родилась в семье врача. И прекрасно помню работу моей мамы. Нет, это была даже не работа, а жизнь. Помню ночные звонки от пациентов, ранний уход на работу и уставшие глаза. Но маме это было в радость. Она спасала жизни. Жизни детей. Ее уже нет… Она ушла. Пропустила свою болезнь, но спасла сотни… Запоздалое признание от меня моей маме, от ее дочери.
И мне очень обидно иногда слышать, что врачи, якобы, не уделили должного внимания, не вылечили… Глупость! Врачом не может быть каждый. Эта профессия дана Богом, чтобы помогать, спасать, продлевать жизнь.
В Латвии есть просто гениальные врачи, которые живут ради нас!
Уникальный травматолог Янис Петронис, который дал молоденькой девушке «вторую» жизнь после страшнейшей аварии, когда никто уже не мог помочь. Он «живет» в больнице. Для него больные – дети.
Огромная умница Анита Райта. Невролог. Она видит проблемы человека еще «на пороге» своего кабинета. Для нее не существует слово «устала». Она всегда рядом с больными. Всегда.
Терпеливая и нежная Оличка Муравьева. Семейный врач. Она всегда начеку. Ее не может остановить ни дождь, ни снег, ни цунами, ни коронавирус. Она знает, что ее ждут. И она придет. Обязательно.
Строгий, но удивительно чудный Игорь Аксикс. Нейрохирург, профессор. Добрейшей души человек, который спас сотни жизни и которого прекрасно знают за рубежом.
И таких врачей много! Очень много! И всех их объединяет смелость, долг, честь врача.
Не обижайте врачей, господа! Прошу!