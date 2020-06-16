Депутат МГД Мария Киселева: Нужна широкая общественная дискуссия по теме бейсджампинга

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16 июня 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

Бейсджампинг, фото: соцсети

Член комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева считает необходимым провести круглый стол на тему бейсджампинга. Об этом она сообщила в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Все-таки спорт подразумевает под собой большие физические и моральные вложения, красоту на старте, честную и спортивную борьбу по определенным правилам. В спорте нет бесшабашного безрассудства, которое опасно для жизни и окружающих. В свою очередь, экстремальный спорт – огромный риск для собственной жизни. При этом официальная статистика погибших поклонников бейсджампинга, без учета травм и инвалидностей, такова: за последние несколько лет зарегистрировано более 350 происшествий со смертельным исходом. Это очень большая цифра», - сказала Мария Киселева.

Парламентарий отметила, что подобные «самоубийственные прыжки» с городских небоскребов сложно считать спортом, подчеркнув, что тем самым экстремалы подают отрицательный пример подрастающему поколению.

«Подобные выходки на грани хулиганства и безрассудства - это прежде всего попытка привлечь к себе внимание. Иногда грань между риском и жизнью настолько тонка, что экстремалы перестают ее чувствовать. Какой пример они подают детям? Несколько лет назад депутаты Московской областной думы предлагали наказывать бейсджамперов штрафом или привлекать нарушителей к общественно-полезным работам. Но здесь вопрос не столько в запрете, сколько в профилактике и пропаганде правильных вещей, чтобы у подростков был хороший пример перед глазами», - отметила депутат Мосгордумы.

По ее мнению, необходимо провести широкую общественную дискуссия, посвященную теме бейсджампинга, добавив, что этому вопросу «необходимо правовое регулирование».

«Мне кажется, что нам нужно сесть за стол переговоров, с приглашением не только экстремалов, но и профессиональных спортсменов, жителей города. И только совместным обсуждением мы сможем выработать конкретные решения для того, чтобы обезопасить и этих ребят, и общество. Но я считаю, чтоДзаконодательные инициативы и работа в этом направлении обязательно нужна», - подытожила Мария Киселева.