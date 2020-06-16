Аксёнов в течение дня резко поменял своё решение о параде

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16 июня 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Аксенов, globallookpress.com, © Komsomolskaya Pravda

Глава Крыма изменил свое утреннее решение и после обеда того же дня отменил свое же ограничение.

Напомним, что утром 16 июня глава Крыма Сергей АКСЕНОВ отменил парад, посвященный Победе, который намечен на 24 июня. Правительство Крыма, ссылаясь на слова главы региона, обосновывало решение заботой о здоровье людей.

Однако уже в 15:00 АКСЕНОВ пишет: «Важное заявление! Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода.

После длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны Российской Федерации, Роспотребнадзором, взвесив все риски и с учетом всех обстоятельств, принято решение о том, что Парад Победы 24 июня в городе Симферополе состоится.

При этом весь комплекс необходимых беспрецедентных мер по соблюдению безопасности и защите здоровья граждан будет принят в полном объёме».