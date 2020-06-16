Девять детских социальных проектов на Южном Урале получили гранты

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16 июня 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Детские проекты призваны улучшить городскую среду. Фото предоставлено пресс-службой РМК

Девять социальных проектов, которые предложили дети, получили гранты на реализацию от Русской медной компании. Общий бюджет конкурса «Измени свой город к лучшему» достиг 4,4 миллиона рублей – почти на треть больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба компании. По условиям конкурса школьники предлагают идеи по улучшению качества городской среды и решению актуальных проблем территорий. Жюри конкурса оценивает степень проработки проектов и их практическую пользу. Авторы лучших идей получают средства на реализацию проектов.

В Карабаше победителем признали проект воспитанников Центра помощи детям, которые предложили создать большой рисунок на одном из городских фасадов. В Кыштыме реализуют проект по благоустройству территории рядом со школой № 4 – здесь появятся трибуны, баскетбольная площадка и малые архитектурные формы.

В Варненском районе победил проект школьников из села Толсты, которые предложили восстановить Мемориал славы и благоустроить прилегающую к нему территорию. В Карталинском районе ребята выступили с инициативой создать мемориальную композицию «Стена памяти». В Коркино благодаря конкурсу появится музейная гостиная – помещение на базе общеобразовательной школы с интерактивными столами и стендами. Экспозицию посвятят Великой Отечественной войне и истории родного края.

В поселке Остроленском Нагайбакского района построят полосу препятствий для тренировок местного военно-патриотического клуба. Универсальные снаряды под открытым небом станут популярным местом для занятий всех местных любителей спорта.

- Очень приятно видеть, как основательно, ответственно ребята подходят к участию в этом конкурсе. Он не только помогает развивать территории, самое главное – конкурс дает ребятам возможность приобрести полезные навыки, которые им пригодятся во взрослой жизни, - отмечает вице-президент по кадровой политике РМК Анна Шабарова.