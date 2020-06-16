По пятнадцать тысяч на волгоградский нос

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16 июня 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото Business.mybuh.kz

В 2019 году в Волгоградской области потребительские расходы в среднем за месяц на одного члена домохозяйства составили 15176 рублей. К таким выводам пришли специалисты Волгоградстата после проведения выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств.





В структуре потребительских расходов наибольшую долю составили расходы на покупку продуктов питания и питание вне дома – 38,9%, на покупку непродовольственных товаров – 34,7%; оплату услуг – 25,1%; на покупку алкогольных напитков – 1,3%.

Статистики так же раскрыли цифры трат жителей Волгоградской области на платные услуги. Больше всего жители платят за услуги ЖКХ, телекоммуникационные, бытовые и транспортные услуги.

- В январе-апреле 2020 года объем платных услуг населению Волгоградской области сложился в сумме 45,6 млрд рублей или 88,4% к январю-апрелю прошлого года, — сообщили статистики.

Из всех платных услуг преобладают пять основных. Они занимают 82,7% от общего объема. За первые четыре месяца этого года волгоградцы отдали больше 16 миллиардов рублей за коммуналку. Сложные два самоизоляционных месяца принесли коммунальным компаниям более 8 миллиардов рублей. Услуги ЖКХ – самая затратная категория, на них приходится больше трети расходов, а точнее 35,5%.

Далее идут телекоммуникационные – связь, интернет, телевизор – 16%.

Бытовые составили 12,8%, более половины объема бытовых услуг приходилось на ремонт и строительство жилья и других построек, на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования.

Транспортные услуги – 10,8%, образовательные – 7,6%. Удивительно, что в первую пятерку не попали медицинские услуги. Видимо, лечатся волгоградцы в основном дома бесплатными советами из телевизора.