Суды оштрафовали россиян более чем на 400 млн рублей за нарушения самоизоляции

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16 июня 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

правосудие, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Суды оштрафовали россиян более чем на 400 млн рублей за нарушения режима самоизоляции, введенного в регионых РФ з-за распространения коронавирусной инфекции. А с учётом неопубликованных решений и нерассмотренных дел сумма штрафов граждан может вырасти до 636,8 миллиона.

О штрафах сообщили журналисты изданий «Холод» и «Важные истории». Напоминается, что за распространение сообщений, признанных фейками, граждан оштрафовали ещё на 1 млн рублей. Максимальный штраф за фейки достиг 300 тысяч рублей.

Большинство протоколов на граждан составляли по статье 20.6.1 КоАП о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения. Она применялась в 95% случаев. Норма предполагает штраф в размере 1000 — 30 000 рублей.

Суды имели правило выносить россиянам предупреждения, но использовали их только в 35% случаев. В остальных 65% выписывались штрафы. По статьям 20.6.1 и 6.3 суды чаще всего назначали минимальные наказания — 1000 и 15 000 рублей соответственно.

Суды признавали россиян виновными в нарушении самоизоляции в 88% случаев, - сообщает интернет-журнал «Секрет фирмы».

В мире коронавирусом заражены более восьми миллионов человек.