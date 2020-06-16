Ресурсники снова нагрели волгоградцев

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16 июня 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Неприятным сюрпризом обнаружилось начисление в графе «отопление», фото соцсети

Коммунальные платежки, полученные в первые июньские дни, раскалили возмущение волгоградцев. В то время, когда многие лишились работы, зарплаты и с трудом наскребывают денежки на самые необходимые нужды, неприятным сюрпризом обнаружилось начисление в графе «отопление».

Отопительный сезон в Волгограде должен был закончиться 15 апреля, но «заботливые» ресурсники продлили его на несколько дней, чтобы не оставить без тепла жителей, посаженных в режим самоизоляции. И хотя многие открывали окна, чтобы спастись от избыточной духоты, полноценную стоимость коммуналки всего апреля горожане проглотили, как данность. В мае батареи были уже холодными, однако к удивлению жителей многоквартирных домов, в платежных документах за последний теплый месяц весны в строке «отопление» фигурировали суммы от 300 до 500 рублей.

- Плата за отопление в майских платежках - это издевательство! – возмущен экс-депутат волгоградской областной думы Михаил Таранцов. – Я разделяю возмущение волгоградцев. Во-первых, платежи за тепло как были непрозрачными и, мягко говоря, не всегда понятными, таковыми и остаются. Во-вторых, никто вразумительно так и не объяснил, почему при достаточно теплой зиме люди весь отопительный сезон платили такие большие деньги. В-третьих, все, что пытались объяснить «Концессии теплоснабжения» по поводу желания собрать еще денег после окончания отопительного сезона, не выдерживает никакой критики. Ведь что они сказали? Данные о потреблении тепла собираются 23-25 числа каждого месяца, отопительный сезон закончился в этом году 29 апреля, вот и доплатите еще за 6 дней. Если люди передали данные 23 апреля, и отопление закончилось 29 апреля, то да, 6 дней. А мне говорили, что передавали данные 25 апреля, и тепло у них отключили уже 28 апреля. И где тут 6 дней? Но это так, для объективности расчета. И это не главное. А главное, и это, в-четвертых, отопительный сезон длится с 15 октября до 15 апреля, то есть 6 месяцев, а платим мы из года в год и за весь октябрь, и за весь апрель, итого 7 месяцев. Это очевидная несправедливость, но пока мы ее не побороли. Вот и получается, что в этом году мы заплатили за тепло полным рублем, да еще не один год до этого переплачиваем, поэтому, на мой взгляд, требовать с волгоградцев еще какие-то доплаты за апрельское тепло-это обман, рвачество и издевательство над людьми! По большому счету не мы должны тепловикам, а они нам!