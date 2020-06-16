В волгоградский облсуд транзитом через Саратов

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16 июня 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Алексей Глухов, фото oblsud.vol.sudrf.ru

Волгоградский областной суд почти после двух лет временного руководства обрел постоянного председателя. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сроком на шест лет известного в Волгограде Алексея Глухова.

Кресло председателя волгоградского областного суда освободилось в сентябре 2018 года. Покинувший его Николай Подкопаев был назначен председателем Первого кассационного суда общей юрисдикции в Саратове. Алексей Глухов трудился там же судьей. Но перебрался в соседний город из Волгограда, где ранее, с 2010 по 2016 года, занимал должность председателя Центрального районного суда. Начинал работу в судебной системе в должности судьи Тракторозаводского районного суда. Работал судьей Волгоградского областного суда и председателем Красноармейского районного суда Волгограда.

Судебное сообщество – одно из самых закрытых. Но в силу большого интереса к личностям судей, иногда в прессу всё же просачивается информация, связанная с ними.

Кандидатуру Алексея Глухова на пост председателя Волгоградского областного суда Высшая квалификационная коллегия судей РФ утвердила ещё в конце января 2020 года. Но это была уже не первая попытка утверждения главного судьи Волгоградской области. Пока почти два года это кресло временно занимали сначала Дмитрий Туленков, а затем Александр Клочков, на него претендовала и председатель Дзержинского районного суда Волгограда Юлия Добрынина. Но в 2018 году у комиссии возникло к ней несколько острых вопросов, касающихся падения качества рассмотрения гражданских дел в Дзержинском районном суде и даже гражданства. Выяснилось, что родилась Добрынина в Крыму, который был тогда украинской территорией, и часто отправлялась с поездками на Украину. Ей потребовалось время, чтобы доказать, что она не является гражданской Украины. В итоге Добрынина не прошла фильтр президентской кадровой комиссии.

В январе 2020 года она опять готовилась выдвигать свою кандидатуру на место руководителя Волгоградского областного суда. Но в последний момент отказалась от претензий. Единственным кандидатом остался Алексей Глухов, который и был единогласно утвержден Высшей квалификационной коллегией судей РФ. А после соответствующего указа Президента РФ Владимира Путина полноправно вступил в должность.

Алексей Анатольевич Глухов скоро отметит юбилей. Он родился 1 июля 1970 года в Волгограде. В 1992 году окончил военно – юридический факультет Военного Краснознаменного института по специальности «правоведение». Стаж работы по юридической профессии 28 лет, из них - 14 лет судьей.