Полковник КГБ ЛССР в отставке: агентурная сеть была велика среди молодежи

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16 июня 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Здание КГБ Латвийской ССР, фото соцсети

Нет никакого секрета, что «агентурная сеть», «стукачи» существовали всегда. Пока существуют «органы». Как происходила вербовка, например, молодежи в Латвии советского периода? Специально для «Аргументы Недели» интервью с полковником КГБ ЛССР в отставке.

-Действительно, было много «агентов» среди молодежи?

-До 1953 года информаторов было очень много. Но потом произошла серьезная реформа в органах. Менялась жизнь с уходом Сталина и его политики. Агентов стало гораздо меньше, но эти люди были образованные и должны были серьезно работать.

-Что значит серьезно?

-То, что проверялись факты, которые требовали время, велось наблюдение. До 1953 года можно было просто настрочить донос и дело уже «в шляпе».

-И как вербовали молодежь?

-Это были студенты и молодые специалисты. Например, в ходу было психологическое «запугивание». Что это значит? Сотрудник КГБ долго, вкрадчиво объяснял студенту, что он совершил неблаговидный поступок, который будет иметь серьезные последствия…

-А если проступка неблаговидного не было?

-Среди молодежи? В молодости всегда хочется «вкусить» запретное… Поверьте, почти у каждого есть «грехи». Бывало и так, сотрудникам КГБ нужен был именно «этот молодой человек»… За ним долго наблюдали, изучали его ритм жизни, знакомых, общение, слабости и т.д. Бывало, что и ситуации «подстраивали». Отработанная была система. Но, поверьте, на компромате долго человек работать бы не смог. Более эффективно можно было «поймать» человека на хорошую должность, на зарубежные поездки, финансы…

-А с каких факультетов больше всего вербовали студентов?

-Могу точно сказать, что к каждому высшему учебному заведению был прикреплен сотрудник КГБ. «Спросом» пользовались филологические, исторические факультеты.

-Но молодых же людей обучали?

-Конечно. Многих студентов, например, вербовали для определенной цели. Цели были разные. И обучали соответственно: как договариваться, какие секретные сигналы подавать, как звонить по телефону, как проводить встречи. Это была серьезная работа. Кстати, вербовка агентов часто проводилась по национальному признаку. Кто лучше, чем русский сможет «расположить» к себе русского? Что касается евреев, то там практически всегда были «свои». Всегда, если речь не шла о запугивании. А вот среди латышей часто использовали национальные «мотивы». Понятно, что Прибалтика всегда была «за границей», и многие были недовольны советской властью. Брали на патриотические чувства.

-А какими качествами обычно обладал хороший агент?

-Критическое мышление, аналитика, невозможность «обратить в свою веру», изменить мышление. У агента есть цель! И он не должен ни на что отвлекаться, например, на чужое мнение.

-Но были и те, которые отказывались от сотрудничества. Что с ними потом было?

-Ничего. Всегда находились те, кто соглашался сотрудничать.

-Благодарю.