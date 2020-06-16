Глава Минстроя утвердил даты проведения строительного форума в Екатеринбурге

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16 июня 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

VII Международный форум и выставка 100+TechnoBuild пройдут 6-8 октября

В 2020 году VII Международный форум и выставка 100+TechnoBuild пройдут 6-8 октября на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» при поддержке медиахолдинга «Гранада Пресс». Такая дата согласована оргкомитетом форума, который возглавляет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.

«Крупный строительный форум и выставка в Екатеринбурге, которые проходят при поддержке Минстроя России, зарекомендовали себя как отличая платформа для обсуждения нашим профессиональным сообществом актуальных вопросов развития строительной отрасли, преображения наших городов, как площадка для обмена опытом и лучшими международными практиками. Особое место мы уделяем внедрению информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла в строительстве и созданию «умных» городов», - отметил министр.

В настоящий момент формируется деловая программа форума, в её повестке 90 мероприятий, в том числе шесть форумов одного дня. К участию приглашены 350 российских и международных спикеров. Приглашения также направлены главам всех российских регионов и мэрам городов, в которых проживает больше 100 000 жителей.

Участие в деловой программе форума подтвердили ведущие зарубежные эксперты. Мартин Гран, партнёр Snøhetta, управляющий директор Snøhetta Design. Норвежское архитектурное бюро - признанный лидер в области энергоэффективных проектов. Архитекторы бюро спроектировали офисное здание, которое производит вдвое больше электроэнергии, чем потребляет ежедневно - Powerhouse Brattørkaia в Тронхейме (Норвегия). В портфолио компании также конкурсный проект комплексной общественно-жилой застройки на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, в Грозном по проекту бюро построен Парк Хусейна бен Талала.

Гил Пеньялоса, эксперт по созданию комфортных общественных пространств, специальный представитель международной организации городских парков, общественных пространств и рекреационных зон - ассоциации World Urban Parks.

Китайский архитектор Ма Яньсун, основатель бюро MAD, пропагандирует новый подход к архитектуре, компания занимается преимущественно градостроительными проектами.

Технологии, инновационные разработки, оборудование и уникальные методы строительства на выставке представят ведущие российские и иностранные компании: немецкий концерн BASF, финские компании Uponor и Peikko, международная компания Kermi, производители лифтового оборудования «ОТИС Лифт» и челябинский лифтовый завод «Витчел». В тематическом направлении «Городская инфраструктура» будет представлена продукция Новоуральского завода металлоконструкций под брендом «Свет улиц» - осветительные комплексы, различные конструкции для благоустройства.

100+TechnoBuild - международный форум и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения, вопросам архитектуры, градостроительства, энергоэффективности, комфортной городской среды, благоустройства. На площадке 100+ TechnoBuild проходят строительный форум 100+ Forum Russia и выставка строительных инноваций 100+ Технологии для городов.

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